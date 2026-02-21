Curry und Politik-Podcast für Austrias Goalgetter

Der beim Dreier gegen Rapid dem Spiel wieder einmal seinen Stempel aufdrücken konnte. Alleine in den letzten drei Ligapartien steuerte der Deutsche drei Tore und zwei Assists bei, ist mit sieben Treffern auch teamintern die klare Nummer eins. Der Goalgetter ist in Favoriten voll angekommen, machte die Wintervorbereitung im Gegensatz zum Sommer, wo er erst Ende Juli von St. Pauli kam, komplett mit. „Ich bin sportlich, persönlich auf einer anderen Ebene. Ich habe unser Spiel, die Abläufe immer besser verstanden. Aber ich bin nicht der Einzige, der in diesem Fall einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir sind als Mannschaft noch enger zusammengerückt“, lobt „Jojo“.