Johannes Eggestein

Curry und Politik-Podcast für Austrias Goalgetter

Bundesliga
21.02.2026 07:20
Eggestein (l.) und Violett wollen heute über die Top 6 jubeln.
Eggestein (l.) und Violett wollen heute über die Top 6 jubeln.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Austria-Stürmer Johannes Eggestein glänzt im neuen Jahr, ragt derzeit im Angriff heraus. Der Psychologie-Student setzt sich auch mit politischen Themen auseinander. Mit einem Sieg in Altach kann Violett heute die Top 6 fixieren.

0 Kommentare

Den Abend ließ er nach dem 2:0-Derbysieg mit seinen Eltern gemütlich bei einem leckeren Essen im Stadion ausklingen. „Mittlerweile sind beide deutlich entspannter geworden. Sie fiebern immer mit, versuchen, regelmäßig nach Wien zu kommen“, freut sich Johannes Eggestein.

Johannes Eggestein im Derby gegen Rapid
Johannes Eggestein im Derby gegen Rapid(Bild: GEPA)

Der beim Dreier gegen Rapid dem Spiel wieder einmal seinen Stempel aufdrücken konnte. Alleine in den letzten drei Ligapartien steuerte der Deutsche drei Tore und zwei Assists bei, ist mit sieben Treffern auch teamintern die klare Nummer eins. Der Goalgetter ist in Favoriten voll angekommen, machte die Wintervorbereitung im Gegensatz zum Sommer, wo er erst Ende Juli von St. Pauli kam, komplett mit. „Ich bin sportlich, persönlich auf einer anderen Ebene. Ich habe unser Spiel, die Abläufe immer besser verstanden. Aber ich bin nicht der Einzige, der in diesem Fall einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir sind als Mannschaft noch enger zusammengerückt“, lobt „Jojo“.

Der heute mit Austria den vierten Sieg in Folge feiern will, dadurch vorzeitig das Ticket für die Top 6 fixieren würde. „Das ist unser erstes Etappenziel, danach werden wir uns neue Ziele stecken. Dennoch müssen wir weiter demütig bleiben, denn im Fußball habe ich bereits alles erlebt, kann schon am nächsten Tag wieder alles in die andere Richtung gehen“, weiß Eggestein. Der Psychologie-Student ist ein großer Kaffee-Fan, gönnt sich alle zwei, drei Wochen auch gerne eine Margherita-Pizza. Vor den Spielen gibt’s aber stets ein selbstgemachtes Curry samt Reis …

„Positiv vorangetrieben“
Mit Bruder und Freiburgs Maximilian (29) hört sich der 27-Jährige täglich. „Wir haben uns positiv vorangetrieben, sind beide im Internat gewesen, in Bremen Profis geworden. Wir können uns in die jeweils andere Person hineinversetzen.“

Gestern am Abend hob Violett etwas verspätet mit dem Flieger nach Altenrhein ab, zurück geht’s mit dem Bus. Wie vertreibt sich Eggestein, der in der Freizeit die Ruhe genießt und Architektur in der Innenstadt bewundert, die stundenlange Fahrt? „Ich lese, höre mir Podcasts zur aktuellen politischen Lage – vorrangig in Deutschland – an und führe Gespräche mit dem einen oder anderen Mitspieler.“

Lesen Sie auch:
Hoch, höher, am höchsten – auch diesmal bei SCR Altach gegen FK Austria Wien
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen die Austria
21.02.2026

Bis Sommer 2028 hat der Stürmer bei den Veilchen noch Vertrag. „Ich fühle mich hier richtig wohl, doch auch die Art und Weise des Fußballs, die in Spanien gespielt wird, interessiert mich sehr. Das würde gut zusammenpassen.“

Bundesliga
21.02.2026 07:20
Folgen Sie uns auf