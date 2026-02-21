Wörthersee-Stadion könnte bald „TGI-Arena“ heißen

Ungarn droht mit Blockade von Ukraine-Darlehen
Streit um Erdöl
Die Austria Klagenfurt hat bekanntlich keinen Rekurs im Insolvenzverfahren eingereicht. Nun spricht Trainer Slobodan Grubor über das Ziel trotz des Fix-Abstiegs. Sportlich kann es in der 2. Liga nur mehr ein Team „erwischen“. Das Wörthersee Stadion könnte bald einen neuen Namen haben. Stadion-Boss Greiner spricht über die Namens- und Eventrechte. Weiters: Der Abstieg der Austria hat auch Auswirkungen auf das Fußball-Unterhaus! Und: Eine Kolumne von „Kärntner Krone“-Sportchef Claudio Trevisan.
Austria Klagenfurts Verantwortliche traten am Freitag vor die Mannschaft. Masseverwalter Michael Pontasch, Gesellschafter Zeljko Karajica und Akademie-Chef Robert Micheu erläuterten den violetten Fußballern das, was „Krone“-Leser bereits wussten.
