Wörthersee-Stadion könnte bald „TGI-Arena“ heißen

Die Austria Klagenfurt hat bekanntlich keinen Rekurs im Insolvenzverfahren eingereicht. Nun spricht Trainer Slobodan Grubor über das Ziel trotz des Fix-Abstiegs. Sportlich kann es in der 2. Liga nur mehr ein Team „erwischen“. Das Wörthersee Stadion könnte bald einen neuen Namen haben. Stadion-Boss Greiner spricht über die Namens- und Eventrechte. Weiters: Der Abstieg der Austria hat auch Auswirkungen auf das Fußball-Unterhaus! Und: Eine Kolumne von „Kärntner Krone“-Sportchef Claudio Trevisan.