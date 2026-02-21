An diesem Problem zerbrechen sich Fahrer den Kopf

„Einige Fallstricke“

Und auch Oscar Piastri, 2025 mit McLaren Konstrukteursweltmeister, hat noch seine Probleme, das Auto in Bewegung zu setzen. „Es ist aktuell noch ziemlich viel Zufall und wir lernen gerade, was einen guten und was einen schlechten Start ausmachen. Es gibt einige Fallstricke, in die man geraten kann und die einem Schwierigkeiten bereiten“, analysierte der Australier in Bahrain.