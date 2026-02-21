Vorteilswelt
Nur ein Team lacht ...

An diesem Problem zerbrechen sich Fahrer den Kopf

Formel 1
21.02.2026 08:49
Bei den Starts sieht Oscar Piastri wie viele andere Fahrer noch Luft nach oben.
Bei den Starts sieht Oscar Piastri wie viele andere Fahrer noch Luft nach oben.(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Bei den ersten Tests mit den neuen Formel-1-Autos fällt vor allem eines auf: Mit den Starts haben die Teams fast ausschließlich ihre Probleme. Nur ein Rennstall lacht sich ins Fäustchen ...

0 Kommentare

Vielleicht wird es für Lewis Hamilton ja doch noch etwas mit dem achten Weltmeistertitel. Ja, die WM hat noch nicht einmal begonnen und ja, die Autos werden sich im Verlauf der nächsten Monate noch deutlich ändern, dennoch scheint Ferrari in puncto Startverhalten aktuell die Nase vorn zu haben.

Bei der Konkurrenz rauchen indes die Köpfe. „Die zwei Starts, die ich diese Woche gemacht habe, waren schlechter als die schlechtesten Starts meiner Formel-1-Karriere“, hatte Mercedes-Fahrer George Russell am Freitag etwa Alarm geschlagen.

Lesen Sie auch:
Mercedes-Pilot George Russell
Leclerc Schnellster
Schlecht wie nie? Favorit Russell schlägt Alarm!
20.02.2026

„Einige Fallstricke“
Und auch Oscar Piastri, 2025 mit McLaren Konstrukteursweltmeister, hat noch seine Probleme, das Auto in Bewegung zu setzen. „Es ist aktuell noch ziemlich viel Zufall und wir lernen gerade, was einen guten und was einen schlechten Start ausmachen. Es gibt einige Fallstricke, in die man geraten kann und die einem Schwierigkeiten bereiten“, analysierte der Australier in Bahrain. 

Bis zum 8. März haben Piastri und Co. noch Zeit, die Baustellen in den Griff zu bekommen, ehe am Albert Park Circuit in Melbourne zum ersten Mal in dieser Saison die Ampeln ausgehen.

Formel 1
21.02.2026 08:49
