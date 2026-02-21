Biathlon-Favorit sackt am Weg zu Medaille zusammen

Wie bitter! Für Mitfavorit Tommaso Giacomel endete der Biathlon-Massenstart ohne Zielankunft. Nach einem starken Start sackte der Italiener noch vor dem dritten Schießen zusammen und musste sich sogar übergeben.
Dabei hätte es für den Lokalmatador bis zur Hälfte des Rennens kaum besser laufen können. Giacomel hatte einen guten Start erwischt, nach dem zweiten Schießen verließ er den Schießstand als Führender.
Als die Kamera wenig später die Leader-Gruppe ins Bild nahm, fehlte vom 25-Jährigen jedoch jede Spur. Als Giacomel wieder auf den TV-Bildschirmen zu sehen war, schien die gute Form der ersten Runden wie weggeblasen.
Kreislauf-Probleme statt Medaillenfeier
Der Italiener griff sich an die Brust und nahm deutlich Tempo raus, bis es gar nicht mehr ging und der Silbermedaillen-Gewinner der Mixed-Staffel in den Wald abbiegen musste. Während die Spitzengruppe davonzog und sich der Norweger Johannes Dale-Skjevdal zum Olympiasieger krönte, musste sich Giacomel übergeben und anschließend behandeln lassen.
„Schlimmstes Gefühl“
„Gleich nach der zweiten Liegeposition funktionierte mein Körper irgendwie nicht mehr richtig und ich hatte große Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören“, meldete sich Giacomel später aus dem Krankenhaus. „Es war das schlimmste Gefühl, das ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Es ist niederschmetternd, aufzugeben, aber ich konnte heute nichts gegen meinen eigenen Körper ausrichten.“ Ein bitterer Tag in der Karriere des Medaillenanwärters ...
