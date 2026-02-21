Biathlon-Favorit sackt am Weg zu Medaille zusammen

„Schlimmstes Gefühl“

„Gleich nach der zweiten Liegeposition funktionierte mein Körper irgendwie nicht mehr richtig und ich hatte große Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören“, meldete sich Giacomel später aus dem Krankenhaus. „Es war das schlimmste Gefühl, das ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Es ist niederschmetternd, aufzugeben, aber ich konnte heute nichts gegen meinen eigenen Körper ausrichten.“ Ein bitterer Tag in der Karriere des Medaillenanwärters ...