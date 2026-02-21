Mann erlag nach Arbeitsunfall seinen Verletzungen

Noch vor Ort wurde er von einem Notarzt erstversorgt, anschließend brachte ihn ein Helikopter zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Feldkirch. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verstarb der Mann am Freitag im Krankenhaus. Sein Arbeitskollege war bei dem Unfall ebenfalls verletzt worden, allerdings nicht so schwer.