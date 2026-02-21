Mann erlag nach Arbeitsunfall seinen Verletzungen

Am 4. Februar wurde ein Mitarbeiter bei einem Unfall in einem Betrieb in der Vorarlberger Gemeinde Hard schwer verletzt. Nun erlag er seinen Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.
Fatale Folgen hatte ein Arbeitsunfall, der sich schon am 4. Februar in Hard zugetragen hat: Zwei Mitarbeiter waren damals damit beschäftigt, Metallschubladen aus einem Auszugsregal für Baustahl zu entfernen. Dafür benutzten sie einen Gabelstapler.
Unterkörper eingeklemmt
Eine dieser Schubladen kippte plötzlich nach unten und klemmte den Arbeiter im Bereich des Unterkörpers ein. Kollegen eilten sofort heran und befreiten den Mann aus der Notlage, er war allerdings schwer verletzt.
Noch vor Ort wurde er von einem Notarzt erstversorgt, anschließend brachte ihn ein Helikopter zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Feldkirch. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verstarb der Mann am Freitag im Krankenhaus. Sein Arbeitskollege war bei dem Unfall ebenfalls verletzt worden, allerdings nicht so schwer.
