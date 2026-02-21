Kokain an der Bartheke verkauft: Prozess

Therapie als Möglichkeit

Der Angeklagte betont, er wolle sein Leben ändern und eine Therapie beginnen. „Vor zwei Wochen habe ich zuletzt Kokain konsumiert“, erklärt er. Am Ende fällt das Urteil: schuldig. Die Richterin verhängt zwölf Monate Freiheitsstrafe, macht aber auch Hoffnung: „Unter bestimmten Voraussetzungen wäre eine Therapie statt Haft möglich. Aber dafür muss ein Gutachten eingeholt werden.“ Auch der Staatsanwalt verweist auf eine Alternative: Sollte der Mann einen Arbeitsplatz finden, wäre sogar ein Hausarrest mit Fußfessel denkbar. Ein Urteil, das nicht nur Strafe, sondern auch eine letzte Chance bedeuten könnte.