Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suchtproblematik

Kokain an der Bartheke verkauft: Prozess

Vorarlberg
21.02.2026 17:00
Verhandelt wurde die Sache am Landesgericht Feldkirch.
Verhandelt wurde die Sache am Landesgericht Feldkirch.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Nicht nur Getränke waren im Lokal des angeklagten Vorarlberger Geschäftsführers über den Tresen gegangen. Auch Cannabis und Kokain gab es im Angebot. Am Freitag musste sich der 40-Jährige am Landesgericht Feldkirch dafür verantworten.

0 Kommentare

Laut Staatsanwaltschaft belieferte der angeklagte Barbetreiber, der sich am Freitag am Landesgericht Feldkirch verantworten musste, mehrere Abnehmer in Vorarlberg. Verkauft wurde Kokain in Einzelportionen von einem bis eineinhalb Gramm, dazu eine größere Menge von insgesamt 108 Gramm. Auch ein Gramm Cannabis setzte er ab. Der Staatsanwalt errechnet daraus einen Umsatz von rund 15.400 Euro, der Gewinn soll knapp 4000 Euro betragen haben.

Auf die Frage, wohin das Geld geflossen sei, antwortet der Angeklagte offen: „Mehr als die Hälfte war für die Finanzierung meines eigenen Suchtproblems.“ Seit rund zwei Jahren konsumiere er selbst Kokain – nach eigenen Angaben drei bis vier Gramm pro Woche. Dazu kämen kleinere Mengen Amphetamin und Methamphetamin. Zwei Hausdurchsuchungen brachten weitere brisante Funde ans Licht.

Trotz bestehendem Waffen- und Munitionsverbot besaß der 40-Jährige eine Selbstladepistole, eine Repetierbüchse, zwei als Taschenlampen getarnte Elektroschocker, zwölf Wurfmesser und rund 120 Stück Munition. Auch dazu legt er ein Geständnis ab. Zudem soll er den Reisepass eines anderen Mannes mehrere Tage einbehalten haben und gab das Dokument erst nach Aufforderung durch die Polizei zurück. Zeugen braucht das Gericht keine mehr – das umfassende Geständnis spricht für sich.

Therapie als Möglichkeit
Der Angeklagte betont, er wolle sein Leben ändern und eine Therapie beginnen. „Vor zwei Wochen habe ich zuletzt Kokain konsumiert“, erklärt er. Am Ende fällt das Urteil: schuldig. Die Richterin verhängt zwölf Monate Freiheitsstrafe, macht aber auch Hoffnung: „Unter bestimmten Voraussetzungen wäre eine Therapie statt Haft möglich. Aber dafür muss ein Gutachten eingeholt werden.“ Auch der Staatsanwalt verweist auf eine Alternative: Sollte der Mann einen Arbeitsplatz finden, wäre sogar ein Hausarrest mit Fußfessel denkbar. Ein Urteil, das nicht nur Strafe, sondern auch eine letzte Chance bedeuten könnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
21.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 5°
Symbol starker Regen
Bludenz
2° / 4°
Symbol starker Regen
Dornbirn
4° / 7°
Symbol starker Regen
Feldkirch
3° / 5°
Symbol starker Regen

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
444.051 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.771 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
168.092 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1532 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1084 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Vorarlberg
Suchtproblematik
Kokain an der Bartheke verkauft: Prozess
Lawinenabgang, Sperre
Lech und Zürs ab sofort nicht mehr erreichbar!
Bundesliga im TICKER
LIVE: SCR Altach gegen Wiener Austria
HLA-Schlagerspiel:
Ab 18.25 Uhr live: Bregenz gastiert in Linz
Tragödie in Hard
Mann erlag nach Arbeitsunfall seinen Verletzungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf