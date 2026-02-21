35:32-Erfolg beglich einige offene Rechnungen

Dabei sah es in der ersten Hälfte lange Zeit gar nicht danach aus. Zwar konnten die Niederösterreicher nie mehr als zwei Tore Vorsprung in der Sporthalle am See herausspielen, in Front lagen die Hausherren aber nur ganz zu Beginn und ganz am Ende der ersten Halbzeit. Etwas, das sich in Hälfte zwei jedoch änderte. Dank fünf Treffern in Serie machten die Roten Teufel aus einem 18:20-Rückstand eine 23:20-Führung, die sie in der Folge gut verwalteten.