Lech und Zürs ab sofort nicht mehr erreichbar!

Eine Lawine hat am Samstagnachmittag die Straße nach Lech und Zürs am Arlberg (Vorarlberg) verlegt. Die Lawinenkommission hat nach einer Besichtigung beschlossen, die Straße ab Samstag, 17 Uhr, zu sperren – zumindest bis Sonntagmorgen.
Die Lawine löste sich am Samstagnachmittag, die Schneemassen stürzten ungefähr 200 Meter vom Kreisverkehr entfernt auf der Trittkopfseite auf die Straße. Diese wurde auf einer Länge von zehn Metern verlegt. Als erste Maßnahme wurde eine Suchaktion gestartet, um sicherzustellen, dass sich keine Menschen oder auch Autos unter dem Schnee befinden. Zum Glück wurde niemand durch die Lawine verletzt.
Straßensperre
Die Lawinenkommission entschied dann vor Ort, dass die Straße zu den beiden Nobel-Skiorten Lech und Zürs ab Samstag, 17 Uhr, vorerst gesperrt wird. Ab diesem Zeitpunkt sind die beiden Ortschaften nicht mehr zu erreichen, sie können auch nicht verlassen werden.
Am Sonntagmorgen wird die Lage erneut sondiert und über eine weitere Sperre entschieden. Urlaubsgäste, die am Samstagabend nach Lech oder Zürs anreisen wollten, müssen sich nach einem anderen Quartier umsehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.