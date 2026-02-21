Lech und Zürs ab sofort nicht mehr erreichbar!

Die Lawine löste sich am Samstagnachmittag, die Schneemassen stürzten ungefähr 200 Meter vom Kreisverkehr entfernt auf der Trittkopfseite auf die Straße. Diese wurde auf einer Länge von zehn Metern verlegt. Als erste Maßnahme wurde eine Suchaktion gestartet, um sicherzustellen, dass sich keine Menschen oder auch Autos unter dem Schnee befinden. Zum Glück wurde niemand durch die Lawine verletzt.