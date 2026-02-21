Vorteilswelt
Lawinenabgang, Sperre

Lech und Zürs ab sofort nicht mehr erreichbar!

Vorarlberg
21.02.2026 17:00
Lech ist ab Samstagabend nicht mehr erreichbar.
Lech ist ab Samstagabend nicht mehr erreichbar.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Eine Lawine hat am Samstagnachmittag die Straße nach Lech und Zürs am Arlberg (Vorarlberg) verlegt. Die Lawinenkommission hat nach einer Besichtigung beschlossen, die Straße ab Samstag, 17 Uhr, zu sperren – zumindest bis Sonntagmorgen. 

Die Lawine löste sich am Samstagnachmittag, die Schneemassen stürzten ungefähr 200 Meter vom Kreisverkehr entfernt auf der Trittkopfseite auf die Straße. Diese wurde auf einer Länge von zehn Metern verlegt. Als erste Maßnahme wurde eine Suchaktion gestartet, um sicherzustellen, dass sich keine Menschen oder auch Autos unter dem Schnee befinden. Zum Glück wurde niemand durch die Lawine verletzt.

Straßensperre
Die Lawinenkommission entschied dann vor Ort, dass die Straße zu den beiden Nobel-Skiorten Lech und Zürs ab Samstag, 17 Uhr, vorerst gesperrt wird. Ab diesem Zeitpunkt sind die beiden Ortschaften nicht mehr zu erreichen, sie können auch nicht verlassen werden.

Am Sonntagmorgen wird die Lage erneut sondiert und über eine weitere Sperre entschieden. Urlaubsgäste, die am Samstagabend nach Lech oder Zürs anreisen wollten, müssen sich nach einem anderen Quartier umsehen. 

Vorarlberg
21.02.2026 17:00
Vorarlberg
