Mutter und Sohn (11) von Auto niedergefahren

Zu einem schrecklichen Unfall kam es am Samstag in Dornbirn (Vorarlberg): Eine 80-jährige Autolenkerin übersah eine Mutter (46) und ihren Sohn (11) und erfasste beide mit dem Auto.
Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Dornbirn Schwefel. Dort wollte die 80-Jährige gerade mit ihrem Auto von einem Supermarktparkplatz nach links auf die L 190 abbiegen, übersah dabei aber die 46-jährige Frau mit ihrem Sohn (11) am Gehsteig.
Mutter zog Sohn unter Auto hervor
Beide wurden vom Auto erfasst. Die Frau wurde auf die Motorhaube geschleudert, das Kind geriet unter das Auto. Die Mutter konnte ihren Sohn aber noch unter dem Auto hervorziehen.
Beide wurden schwer verletzt und mussten mit dem Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen werden. Die 80-Jährige blieb unverletzt, Alkohol war nicht im Spiel.
