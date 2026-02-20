Unbekannter zieht Waffe und schießt in die Luft

Am Donnerstagabend wurde ein 22-Jähriger in Wien-Floridsdorf Opfer eines Angriffs durch eine unbekannte Gruppe. Plötzlich soll einer der Täter mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft gefeuert und das Opfer mit einem Messer verletzt haben. Die Gruppe flüchtete anschließend.
Ein Abend mit Freunden endete für eine Gruppe in einem Albtraum. Der 22-Jährige war mit vier Freunden gegen 20 Uhr in der Franklinstraße unterwegs, als plötzlich mehrere Unbekannte zielgerichtet auf sie zugingen.
Einer soll laut Polizei vermutlich eine Schreckschusswaffe gezogen und mehrfach in die Luft geschossen haben. Kurz darauf soll derselbe Täter ein Messer gezückt und zugestochen haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen.
Motiv der Tat rätselhaft
Der Verletzte wurde von der Berufsrettung vor Ort versorgt und in ein Spital gebracht. Die Hintergründe der Tat sind bisher völlig unklar, hieß es von Polizeisprecherin Julia Schick.
