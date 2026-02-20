Lawine reißt deutschen Baron (49) in den Tod

Ein Familienausflug in den Schweizer Alpen endet in einer Tragödie: Eine Lawine erfasst einen Vater und seinen 15-jährigen Sohn im Skigebiet Savognin. Während der Jugendliche gerettet werden kann, kommt für den 49-Jährigen jede Hilfe zu spät. Nun wird bekannt, wer das Todesopfer sein soll.