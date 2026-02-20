Blitzschnee bringt Wien ins Schleudern

Während Autofahrer ihren Pkw erst einmal vom Schnee befreien mussten, mussten Öffi-Nutzer wieder viel Geduld mitbringen. Denn auf allen (!) Straßenbahn- und Buslinien gab es Verzögerungen. Der Grund: die aktuellen Witterungsbedingungen. Vor allem die Busse hatten es in der Früh schwer, blieben mitunter im Schnee stecken. Fahrgäste und Passanten packten sogar mit an, um einen Bus aus den Schneemassen zu befreien.