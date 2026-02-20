Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

20 Zentimeter

Blitzschnee bringt Wien ins Schleudern

Wien
20.02.2026 15:00
Räumfahrzeuge konnten nicht alle Staus verhindern.
Räumfahrzeuge konnten nicht alle Staus verhindern.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

20 Jahre sind es her, dass es in der Hauptstadt binnen kurzer Zeit solche Schneemengen gab. Das führte vor allem auf Straßen zu Problemen.

0 Kommentare

Frau Holle war in der Nacht auf Freitag besonders fleißig. Rund 20 Zentimeter Neuschnee fielen – wie vom Wetterbericht vorausgesagt. Trotz der richtigen Prognose kam es vor allem in den Morgenstunden zum Schneechaos.

Während Autofahrer ihren Pkw erst einmal vom Schnee befreien mussten, mussten Öffi-Nutzer wieder viel Geduld mitbringen. Denn auf allen (!) Straßenbahn- und Buslinien gab es Verzögerungen. Der Grund: die aktuellen Witterungsbedingungen. Vor allem die Busse hatten es in der Früh schwer, blieben mitunter im Schnee stecken. Fahrgäste und Passanten packten sogar mit an, um einen Bus aus den Schneemassen zu befreien.

Zu vielen Ausfällen kam es auch bei den Öffis.
Zu vielen Ausfällen kam es auch bei den Öffis.(Bild: S.Ramsauer-Pichler)

Mehr als 100 Einsätze in einer Nacht
Aber auch unter der Erde lief nicht alles rund, die U4 tuckerte im Frühverkehr nur dahin. Da half es auch nichts, dass über Nacht rund 200 Mitarbeiter der Wiener Linien mit 80 Streu- und Räumfahrzeugen im Einsatz waren.

Die Wiener Außenring Autobahn war in beiden Richtungen von 2.30 Uhr bis Freitagmittag auf gesamter Länge gesperrt. Obwohl 1400 Mitarbeiter mit 280 Fahrzeugen der MA48 versuchten, die Straßen und Gehwege der Stadt vom Schnee zu befreien.

Durch die weiße Pracht zu stapfen, bereitet zumindest den Kindern große Freude.
Durch die weiße Pracht zu stapfen, bereitet zumindest den Kindern große Freude.(Bild: Martin A. Jöchl)

Alle Hände voll zu tun hatte auch die Feuerwehr. Von abgebrochenen Ästen über Verkehrsunfälle bis zu Stromausfällen – mehr als 100 Einsätze verzeichneten die Florianis alleine bis Freitagfrüh.

Lesen Sie auch:
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
16.02.2026
Diskutieren Sie mit!
Fast wie damals: Wie ändert der Schnee Ihr Gemüt?
20.02.2026

Des einen Leid, des anderen Freud
Von „Großkampftagen“ spricht auch die Hausbetreuung von Wiener Wohnen. In voller Personalstärke setze man alles daran, die Schneeräumung in den 1658 Wohnhausanlagen auf einer Fläche von 2,6 Millionen Quadratmetern sicherzustellen. 327 Mitarbeiter der Hausbetreuung waren im Dienst, zusätzlich wurden 10 Fremdfirmen beauftragt.

Des einen Leid ist bekanntlich des anderen Freud: Die Kinder waren bereits ab Mittag mit Rodel im Gepäck auf dem Weg zu den verschiedenen Rodelhügel in der Stadt – etwa am Cobenzl oder in der Prater Hauptallee.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
20.02.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-2° / 1°
Symbol Schneefall
Wien 11. Simmering
-2° / 1°
Symbol Schneefall
Wien 14. Penzing
-2° / 0°
Symbol Schneefall
Wien 19. Döbling
-2° / 0°
Symbol Schneefall
Wien 21. Floridsdorf
-2° / 1°
Symbol Schneefall

krone.tv

Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
424.975 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Steiermark „nicht erreichbar“, Aufatmen am Airport
169.388 mal gelesen
Rettungseinsatz am Dürrenstein in Niederösterreich (links), in Oberösterreich wurde ein ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
162.301 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1724 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1688 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1458 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Wien
20 Zentimeter
Blitzschnee bringt Wien ins Schleudern
Winterchaos im Land
Steiermark „nicht erreichbar“, Aufatmen am Airport
„Keine Hoffnung mehr“
Erste Klimaaktivisten zu Geldstrafe verurteilt
Angriff in Verbotszone
Wien: Mann will helfen, mit Messer attackiert
Gesetzlich gedeckt
Militär macht auf Wiener Straßen Jagd auf Raser
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf