Bayern-Coach Kompany schießt gegen Mourinho!

Allerdings: „Ich habe 100 Menschen getroffen, die mit José Mourinho gearbeitet haben – und ich habe noch nie jemanden getroffen, der etwas Schlechtes über ihn gesagt hätte. Alle Spieler, die für ihn gespielt haben, lieben ihn“, legte der Bayern-Trainer Wert auf die Klarstellung, dass er nicht an der Anständigkeit des Portugiesen zweifelt. „Du kannst kein schlechter Mensch sein, wenn all deine Ex-Spieler so positiv über dich sprechen. Ich weiß also, dass er eine gute Person ist. Aber da hat er einen Fehler gemacht ...“