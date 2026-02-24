Vorteilswelt
Zagorje: Genussurlaub im grünen Herzen Kroatiens

Specials
24.02.2026 14:17
Werbung
(Bild: MIDIFAR D.O.O.)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wo die Zeit scheinbar stillsteht: Zwischen alten Weingärten und sanften Hügeln zeigt sich die Region Zagorje, nördlich von Zagreb, von seiner romantischsten Seite – ein Paradies für Genießer und Ruhesuchende.

Wer Kroatien nur mit Küste und Meer verbindet, kennt das Land nicht wirklich. Denn nur rund eine Autostunde von Zagreb entfernt öffnet sich eine völlig andere Welt: Zagorje, das grüne Herz Kroatiens. Sanfte Hügel, Weingärten wie aus dem Bilderbuch, barocke Schlösser und kleine Dörfer, in denen die Zeit scheinbar stillsteht. Hier geht es nicht um Trubel – sondern um Genuss. Hier mischen sich Kultur, Kulinarik und Bewegung zu einem Urlaub, der Herz und Beine gleichermaßen wärmt.

Zwischen Weingärten, Burgen und Kulinarik
Zagorje wird nicht umsonst das „Grüne Zagorje“ genannt. Hunderte Kilometer gut ausgeschilderte Rad- und Wanderwege ziehen sich durch die Landschaft. Genussradler wie Sportliche finden hier ihre ideale Route – oft mit Panoramablick bis an die slowenische Grenze, vorbei an Weingärten, Burgen und Thermen. Besonders beliebt sind die Strecken rund um Tuheljske Toplice und Krapinske Toplice, wo sich Aktivität und Wellness perfekt verbinden lassen.

(Bild: Zenn Maar)

Wer möchte, greift zum E-Bike – es gibt zahlreiche Verleihstationen – und rollt entspannt von Weingut zu Weingut – Einkehrmöglichkeiten gibt es ebenfalls reichlich. Und die lohnen sich: Seit Jahrhunderten ist der Weinbau fest in der Region verankert. „Zagorje ist ein Stück unverfälschtes Kroatien“, heißt es von den Winzern entlang der Weinstraßen, die ihre Keller gerne für Gäste öffnen, ein Glas einschenken und dazu regionale Spezialitäten wie Strukli, Käse oder Honig servieren. Herzlichkeit und Gastfreundschaft gehören hier zum guten Ton.

Adventzauber in Zagreb

Und dann wäre da noch Zagreb. Gerade im Winter lohnt sich die Kombination aus Natur und Hauptstadt. Zur Adventzeit verwandelt sich die kroatische Metropole in ein funkelndes Lichtermeer. Musik, Punschstände, festlich geschmückte Straßenbahnen und der Duft von gebrannten Mandeln machen den Zagreber Advent zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte Europas.

Nach einem Tag im städtischen Lichterglanz kehrt man umso lieber zurück in die stille Hügellandschaft von Zagorje – dorthin, wo Ruhe und Genuss im Mittelpunkt stehen.

Wellness-Wochenende mit Weitblick
Wer sich eine Auszeit gönnen möchte, findet in der Region auch attraktive Packages – etwa ein Wellness-Wochenende für zwei mit Halbpension, privater Sauna, Hydromassage-Pool, Weinverkostung und Entspannungsmassage in der Unterkunft Vuglec Breg. Dazu regionale Küche und ein Glas Sekt mit Blick auf die Weinberge – so fühlt sich Erholung an.

Wellness-Wochenende für Zwei

Das Paket beinhaltet:

  • Unterkunft mit Halbpension für zwei Personen für 3 Tage/2 Nächte im Keller „Imbra“ oder im Cottage „Lac“

  • private Sauna und Hydromassage-Pool als Teil der Unterkunft

  • 2 × großes Frühstück
  • 2 × 3-Gänge-Abendessen nach Wahl des Gastes

  • 1 × Flasche Sekt im Zimmer

  • 1 × Weinprobe mit lokalen Klassensorten

  • 1 × 30-minütige Entspannungsmassage für zwei Badegäste sowie Handtücher

  • Nutzung von E-Bikes und Sportplätzen

Die Paketpreise sind abhängig von der Wahl der Unterkunftseinheit, den Ankunftsdaten und der Verfügbarkeit. Weitere aktuelle Angebote der Unterkunft finden Sie HIER.

Ein Urlaub für alle Sinne
Zagorje ist kein Ort für laute Superlative. Es ist ein Reiseziel für Genießer, für Menschen, die gerne aktiv sind – und danach bewusst entspannen. Zwischen Weinbergen, Thermalquellen und historischen Gemäuern entsteht ein Urlaub, der nicht spektakulär sein muss, um unvergesslich zu bleiben.

(Bild: MIDIFAR D.O.O.)

Ein Stück unverfälschtes Kroatien – ganz nah an Zagreb und doch eine Welt für sich.

Vuglec Breg

Weingut – Pension & Restaurant

Adresse:
Škarićevo 151
49000 Krapina

Telefon:
+385/49/345015

E-Mail:
info@vuglec-breg.hr

Website:
www.vuglec-breg.hr

Specials
24.02.2026 14:17
