Am Aschermittwoch

Rapid wünscht Fans im Netz einen frohen Ramadan

Bundesliga
18.02.2026 15:22
Nicht allen Rapid-Fans hat das gefallen ...
Nicht allen Rapid-Fans hat das gefallen ...
Von krone Sport

„Wir wünschen allen, die diesen Monat Ramadan feiern, eine gesegnete Zeit!“, schreibt Rapid am Mittwoch auf seinen Social-Media-Kanälen. Nicht allen Usern gefällt das ...

„Lieber SK Rapid, es spricht ja überhaupt nix gegen so einen Post. Jedoch könnte man davor auch einen bringen und den Christen einen schönen Aschermittwoch wünschen“, heißt es da etwa in einem der über 500 Kommentare unter dem Rapid-Posting.

Ein anderer witzelt hingegen: „Jetzt macht mich Rapid nicht nur spielerisch fassungslos.“ 

Rapids Fans zuckten wieder einmal aus!
„Will keiner sehen“
Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande
16.02.2026
Austria gewinnt 2:0
Rapid-Fans rasteten aus: Derby-Schande im Video!
16.02.2026
Derby-Desaster
Rapid ist nicht nur bei den eigenen „Fans“ hilflos
16.02.2026

Der Rekordmeister ist nach dem 0:2 im Wiener Derby bereits seit zwölf Spielen ohne Sieg. 

Bundesliga
18.02.2026 15:22
Am Aschermittwoch
Rapid wünscht Fans im Netz einen frohen Ramadan
Beichler übernimmt
Perfekt: Salzburg präsentiert Letsch-Nachfolger!
Trainer muss gehen
Tabellenführer Salzburg trennt sich von Letsch
Krone Plus Logo
Brisante Mail
Austria: Die Details zum geheimen Investorenpoker
Krone Plus Logo
Investoren-Gespräche
Kickback-Vorwürfe gegen Austrias Finanzvorstand

