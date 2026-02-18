Ausgetanzt, ausgescherzt | Schluss mit lustig

Schluss mit lustig. Am Rosenmontag 2025 wurde schließlich die Regierung Stocker/Babler/Meinl-Reisinger angelobt. Einen Start am Aschermittwoch wollte man wegen befürchteter Negativ-Symbolik lieber vermeiden. Der Spaß ist damals vielen dennoch vergangen – vor allem dem Chef der Blauen, der kurz vor der Tür des Kanzleramtes kehrtgemacht und auf Neuwahlen gehofft hatte. Eine Mehrheit der Österreicher hat zum Start der Dreier-Koalition aber aufgeatmet. Mittlerweile ist das halbwegs freundliche Bild von Türkis-Rot-Pink verblasst, laut Umfragen hat eine knappe Mehrheit der Österreicher den Regierungsparteien das Vertrauen entzogen. Um dieses Vertrauen zurückzugewinnen, muss die Regierung arbeiten und überzeugen. Es ist Schluss mit lustig!