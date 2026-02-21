Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei der Berlinale

Fortell-Bruder und „Jedermann“ auf Tuchfühlung

Adabei Österreich
21.02.2026 05:00
Immobilien- Entwickler und jetzt Produzent: Marius Fortelni mit Philipp Hochnmair.
Immobilien- Entwickler und jetzt Produzent: Marius Fortelni mit Philipp Hochnmair.(Bild: Udo Schreiber)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

In Berlin feierte Albert Fortells jüngerer Bruder Marius Fortelni den Start seiner neuen Produktionsfirma. Einige Produktionen sind bereits im Entstehen, eine könnte sich auch für einen heimischen Publikumsliebling eignen.

0 Kommentare

Wem Marius Fortelni ein Begriff ist, dürfte aufmerksam die Medien verfolgt haben. Es ist nämlich jener Name, der im gefälschten österreichischen Pass von Jeffrey Epstein eingetragen war. Anderen wird er als Bruder des Schauspielers Albert Fortell ein Begriff sein, mit dem er vor über einem Jahrzehnt um das elterliche Vermögen vor Gericht stritt.

Weitaus friedlicher ging es allerdings in Berlin zu, als Fortelni den Start seiner Filmproduktionsfirma Forté feierte. Fortells jüngerer Bruder hat in Palm Beach, Florida Karriere als Immobilien-Entwickler von Luxus-Wolkenkratzern sowie Strandvillen gemacht und will nun ins Film-Business einsteigen. Das tut er gemeinsam mit seinem Partner Charlie Woebcken, dem einstigen Besitzer der legendären Babelsberg-Filmstudios in Berlin und Co-Produzent von „Inglourious Basterds“. „Wir haben zwei internationale Filmprojekte in Vorbereitung. Das erste Drehbuch wird gerade von einem Hollywood-Autor fertiggestellt“, verriet Fortelni auf der Party.

Dort lernte er übrigens auch „Jedermann“ Philipp Hochmair kennen, mit dem er bereits ein nächstes Treffen ins Auge gefasst haben soll. Immerhin käme er „absolut für eine Rolle in unserer geplanten TV-Serie ,Vichy’ in Frage.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
21.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
437.977 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
231.833 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
165.416 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1735 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1492 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1359 mal kommentiert
Mehr Adabei Österreich
Bei der Berlinale
Fortell-Bruder und „Jedermann“ auf Tuchfühlung
Mit Lied für Mama
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
„Von lokalen Leuten“
Denkmal für Falco an seinem Unfallort enthüllt
Heute Entscheidung
ESC-Ticket: Unsere knallharte Analyse der 12 Songs
Salzburg vor Top-Gala
Jetzt ist es fix! Keszler will‘s nochmal wissen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf