Fendrich „zieht Hut“ vor neuer Springsteen-Hymne

Fendrich spricht von Springsteens neuem Song „Streets of Minneapolis“, den der 76-jährige Rockstar nach den tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger im Zuge von Protesten gegen die Einwanderungspolitik von Donald Trump veröffentlicht hat. Springsteen teilte das Lied am Mittwoch in den sozialen Medien als musikalischen Protest gegen staatliche Gewalt und politische Härte. Eine Hymne des Widerstands im Winter 2026.