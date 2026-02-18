Vorteilswelt
Medaillentraum vorbei

Drama um Deutsche: Beim ersten Tor eingefädelt!

Olympia
18.02.2026 14:43
Enttäuschung bei Lena Dürr, die in der Entscheidung schon beim ersten Tor einfädelte.
Enttäuschung bei Lena Dürr, die in der Entscheidung schon beim ersten Tor einfädelte.(Bild: ORF Screenshot)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ist das bitter! Die Deutsche Lena Dürr ging als Zweite in den entscheidenden zweiten Durchgang des Olympia-Slaloms und fädelte bereits beim ersten Tor ein.

Lena Dürr griff nach einer Olympia-Medaille und schied im entscheidenden Moment aus. Schon am ersten Tor des zweiten Slalom-Durchgangs war der Traum geplatzt. Die Deutsche war nach einem starken ersten Lauf Zweite (+0,82 Sekunden) und voll auf Medaillenkurs. Die Ausgangslage hätte kaum besser sein können. Zwar war der Rückstand auf die Führende deutlich, doch zumindest Silber schien in Reichweite.

Doch dann das Drama im Finale: Bereits beim ersten Tor fädelte Dürr ein. Noch bevor eine Zwischenzeit genommen werden konnte, war ihr Rennen beendet. Ein bitteres Aus und die große Chance auf ihre erste olympische Einzelmedaille dahin. „Und wenn sie jetzt die Ski auszieht und irgendwo in den Wald geht, verstehe ich das auch“, meinte eine mitleidende ORF-Expertin Marlies Raich.

Shiffrin unantastbar
Unantastbar war einmal mehr Mikaela Shiffrin. Schon nach dem ersten Durchgang lag sie klar vorne und brachte ihre Führung souverän ins Ziel. Silber ging an die Schweizerin Camille Rast (+1,50 Sekunden), Bronze an die Schwedin Anna Swenn Larsson (+1,71).

Olympia
18.02.2026 14:43
