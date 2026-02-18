Drama um Deutsche: Beim ersten Tor eingefädelt!

Ist das bitter! Die Deutsche Lena Dürr ging als Zweite in den entscheidenden zweiten Durchgang des Olympia-Slaloms und fädelte bereits beim ersten Tor ein.
Lena Dürr griff nach einer Olympia-Medaille und schied im entscheidenden Moment aus. Schon am ersten Tor des zweiten Slalom-Durchgangs war der Traum geplatzt. Die Deutsche war nach einem starken ersten Lauf Zweite (+0,82 Sekunden) und voll auf Medaillenkurs. Die Ausgangslage hätte kaum besser sein können. Zwar war der Rückstand auf die Führende deutlich, doch zumindest Silber schien in Reichweite.
Doch dann das Drama im Finale: Bereits beim ersten Tor fädelte Dürr ein. Noch bevor eine Zwischenzeit genommen werden konnte, war ihr Rennen beendet. Ein bitteres Aus und die große Chance auf ihre erste olympische Einzelmedaille dahin. „Und wenn sie jetzt die Ski auszieht und irgendwo in den Wald geht, verstehe ich das auch“, meinte eine mitleidende ORF-Expertin Marlies Raich.
Shiffrin unantastbar
Unantastbar war einmal mehr Mikaela Shiffrin. Schon nach dem ersten Durchgang lag sie klar vorne und brachte ihre Führung souverän ins Ziel. Silber ging an die Schweizerin Camille Rast (+1,50 Sekunden), Bronze an die Schwedin Anna Swenn Larsson (+1,71).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.