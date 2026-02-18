Drama um Deutsche: Beim ersten Tor eingefädelt!

Lena Dürr griff nach einer Olympia-Medaille und schied im entscheidenden Moment aus. Schon am ersten Tor des zweiten Slalom-Durchgangs war der Traum geplatzt. Die Deutsche war nach einem starken ersten Lauf Zweite (+0,82 Sekunden) und voll auf Medaillenkurs. Die Ausgangslage hätte kaum besser sein können. Zwar war der Rückstand auf die Führende deutlich, doch zumindest Silber schien in Reichweite.