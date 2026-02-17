Erst nach AK-Intervention: Frau bekam Krankengeld

Dort war sofort klar, dass die Frau im Recht war. „Ein Arbeitsunfall begründet einen klaren Anspruch auf Krankenentgeltfortzahlung. Eine Abmeldung hebt diesen Anspruch nicht auf“, erklärt Bezirksstellenleiter Heimo Rinösl. Der Arbeitgeber lenkte auch nach der AK-Intervention gleich ein: Der ausstehende Betrag von rund 3660 Euro wurde vollständig nachgezahlt.