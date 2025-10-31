Vorteilswelt
Antibiotika-Resistent?

Forscherin nimmt Keime mit blauem Laser ins Visier

Niederösterreich
31.10.2025 13:00
Carola Kager, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH Wiener Neustadt, arbeitet an einem ...
Carola Kager, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH Wiener Neustadt, arbeitet an einem blauen Laser gegen Keime.(Bild: FH Wiener Neustadt, Kager)

Immer öfter versagen Antibiotika im Kampf gegen Infektionen. Manche Erreger haben schon Multiresistenzen gebildet, gegen die die Pharmazie nur mehr schwer ankommt. Ersatz könnte nun gebündeltes blaues Licht sein – zumindest eine gute Therapieunterstützung, an der Forscherin Carola Kager arbeitet.

Vor riesigen Herausforderungen steht die Medizin, die mit resistenter werdenden Keimen kämpft. „Die Entwicklung neuer, wirksamer Antibiotika stagniert seit Jahren“, weiß Carola Kager, Forscherin an der FH Wiener Neustadt. In ihrer Masterarbeit forscht sie in Kooperation mit einer Firma und zwei Fachhochschulen in Oberösterreich erfolgreich an blauem „Low-Level-Laserlicht“, das antimikrobielle Wirkung zeigt.

Gute, signifikante Erfolge
„Besonders bei multiresistenten Erregern könnte diese Therapie unterstützend eingesetzt werden“, meint Kager. Gute Ergebnisse kann sie bereits bei der Bestrahlung von Spitalskeimen sowie Escherichia coli vorweisen. Andreas Heltschl, Chef der Partnerfirma, geht davon aus, dass die Lasertherapie in knapp drei Jahren am Markt eingeführt werden kann – für die oberflächliche Behandlung auf der Haut und auf Schleimhäuten. Denn recht tief kann die verwendete Wellenlänge des Lichts nicht in das Gewebe eindringen.

Porträt von René Denk
René Denk
krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
