Forscherin nimmt Keime mit blauem Laser ins Visier

Gute, signifikante Erfolge

„Besonders bei multiresistenten Erregern könnte diese Therapie unterstützend eingesetzt werden“, meint Kager. Gute Ergebnisse kann sie bereits bei der Bestrahlung von Spitalskeimen sowie Escherichia coli vorweisen. Andreas Heltschl, Chef der Partnerfirma, geht davon aus, dass die Lasertherapie in knapp drei Jahren am Markt eingeführt werden kann – für die oberflächliche Behandlung auf der Haut und auf Schleimhäuten. Denn recht tief kann die verwendete Wellenlänge des Lichts nicht in das Gewebe eindringen.