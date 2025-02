Lawine riss Villacher Alpinisten mit sich

Der Villacher und ein Freund hatten am Samstag eine Skitour auf den Hängen des sogenannten Rifugio Celso Gilberti im Gebiet der Sella Nevea in Italien unternommen. Der 30-Jährige war gerade in steilen Rinnen talwärts zu seinem wartenden Kameraden unterwegs, als sich die Schneemassen lösten. Der Mann wurde von der Lawine etwa 200 Meter weit mitgerissen. Er konnte seinen Lawinenairbag auslösen. Dieser hielt ihn an der Oberfläche.