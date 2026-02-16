Vermeintliche „Top-Anlage“ kam Pensionist teuer

Achtung bei verlockenden Versprechen

Die Polizei warnt nun erneut davor, unrealistischen Gewinn- oder Anlageversprechen vorschnell Vertrauen zu schenken. Wenn mit extrem hohen, schnellen und angeblich „risikofreien“ Gewinnen geworben wird, handelt es sich wahrscheinlich um eine Betrugsmasche. Die anfangs freundlichen „Berater“ drängen bald auf eine Einzahlung oder Registrierung und verlangen immer wieder neue Überweisungen. Gleichzeitig wird die Auszahlung der angeblichen Gewinne laufend verzögert oder ist an neue Gebühren und Bedingungen gebunden. Am Ende platzt der Traum und die Betrüger sind mit dem Geld weg.