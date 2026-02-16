Vermeintliche „Top-Anlage“ kam Pensionist teuer

Ein „Finanzberater“ überredete einen 70-Jährigen zu einer verlockenden Investition. Gewinn gab es keinen, dafür waren am Ende mehr als 100.000 Euro weg.
Es klang zu schön, um wahr zu sein – und das war es letztlich auch. Ein 70-Jähriger aus dem burgenländischen Bezirk Neusiedl am See wurde von Betrügern um sein Erspartes gebracht. Der Pensionist war im Zuge einer Werbeeinschaltung auf eine Online-Finanzfirma gestoßen, welche ihn per WhatsApp am Handy kontaktierte. Die Kontaktperson war ein vermeintlicher Berater, der dem Burgenländer große Versprechen hinsichtlich der Rendite machte.
Geld überwiesen
Rasch konnte das Vertrauen des Mannes gewonnen werden. Dem Betrüger gelang es schließlich, den Mann dazu zu bringen, sich auf der Webseite der angeblichen Finanzfirma zu registrieren. Schon bald darauf floss auch das erste Geld, innerhalb weniger Tage führte der Pensionist mehrere Transaktionen durch. Auch die angeblichen Gewinne sprudelten – so zumindest der Eindruck.
Mehr als 100.000 Euro weg
Als der Tag der Auszahlung bevorstand, wurde der 70-Jährige angewiesen, eine weitere Überweisung zu tätigen, um das Geld zu erhalten. Er bezahlte in freudiger Erwartung. Doch dann herrschte auf einmal Funkstille. Die erhoffte Summe blieb aus, auch der „Berater“ reagierte plötzlich nicht mehr. Dem Opfer blieb nur mehr der Weg zur Polizei. Mehr als 100.000 Euro sind weg – wahrscheinlich für immer.
Achtung bei verlockenden Versprechen
Die Polizei warnt nun erneut davor, unrealistischen Gewinn- oder Anlageversprechen vorschnell Vertrauen zu schenken. Wenn mit extrem hohen, schnellen und angeblich „risikofreien“ Gewinnen geworben wird, handelt es sich wahrscheinlich um eine Betrugsmasche. Die anfangs freundlichen „Berater“ drängen bald auf eine Einzahlung oder Registrierung und verlangen immer wieder neue Überweisungen. Gleichzeitig wird die Auszahlung der angeblichen Gewinne laufend verzögert oder ist an neue Gebühren und Bedingungen gebunden. Am Ende platzt der Traum und die Betrüger sind mit dem Geld weg.
