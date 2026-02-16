Asbestfunde: Hat die Politik zu spät reagiert?

In einer von der ÖVP beantragten Sondersitzung hat sich der Landtag in Eisenstadt mit den Asbestfunden befasst. Die Volkspartei verwies in ihrem Dringlichkeitsantrag auf das erhebliche Gesundheitsrisiko. Hinweise auf eine mögliche Belastung hätte es, so die ÖVP, schon länger gegeben, dennoch sei eine flächendeckende und transparente Aufklärung ausgeblieben. Klubobmann Bernd Strobl kritisierte das Vorgehen der Landesregierung scharf. Die eingesetzte Taskforce sei zwar zu begrüßen, reiche aber nicht aus.