Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonderlandtag

Asbestfunde: Hat die Politik zu spät reagiert?

Burgenland
16.02.2026 16:48
Die vom Land eingesetzte Taskforce hat den Auftrag, die gesundheitlichen und umweltrelevanten ...
Die vom Land eingesetzte Taskforce hat den Auftrag, die gesundheitlichen und umweltrelevanten Risiken zu bewerten und aus den wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen in weiterer Folge einen Maßnahmenplan abzuleiten.(Bild: Greenpeace)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Sondersitzung im burgenländischen Landtag: Die Volkspartei ortet bei der von ihr einberufenen Sitzung Versäumnisse in der Asbest-Causa. Die rot-grüne Landesregierung spricht von raschem Handeln, laufenden Prüfungen und verweist bei Zuständigkeiten weiter an den Bund.

0 Kommentare

In einer von der ÖVP beantragten Sondersitzung hat sich der Landtag in Eisenstadt mit den Asbestfunden befasst. Die Volkspartei verwies in ihrem Dringlichkeitsantrag auf das erhebliche Gesundheitsrisiko. Hinweise auf eine mögliche Belastung hätte es, so die ÖVP, schon länger gegeben, dennoch sei eine flächendeckende und transparente Aufklärung ausgeblieben. Klubobmann Bernd Strobl kritisierte das Vorgehen der Landesregierung scharf. Die eingesetzte Taskforce sei zwar zu begrüßen, reiche aber nicht aus.

ÖVP mit Fragen an die Landesregierung
Offen bleibe, wie in den vergangenen Jahren kontrolliert und geprüft worden sei und warum mögliche Risiken nicht früher erkannt oder kommuniziert wurden. Zudem verwies Strobl auf Hinweise aus dem Südburgenland, die vor rund einem halben Jahr vorgelegen seien. Die ÖVP fordert flächendeckende Kontrollen, die Offenlegung aller Prüfergebnisse und klare Maßnahmen.

ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl kritisierte die Landesregierung im Bezug auf die Asbestfunde im ...
ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl kritisierte die Landesregierung im Bezug auf die Asbestfunde im Burgenland stark.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Scharf griff Strobl auch die Grünen an. Dass deren Klubobmann Greenpeace „Übertreibung“ vorgeworfen habe, sei bemerkenswert. Für Strobl haben die Grünen damit ihre politische Existenzberechtigung verloren.

Haider-Wallner: Landesregierung hat Verantwortung übernommen
Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) wies die Vorwürfe zurück und sprach von einer „ruhigen, sachlichen Vorgangsweise ohne Panikmache“. Die Landesregierung habe Verantwortung übernommen und eine Taskforce eingesetzt. Von Luftmessungen bei einem Steinbruch habe sie im Juli 2025 erstmals erfahren, diese seien behördlich überprüft worden. Verzögerungen erklärte sie mit rechtlichen Verfahren und der Parteienstellung der Betreiber. Zudem bekräftigte Haider-Wallner ihre Forderung nach bundesgesetzlichen Klarstellungen.

SPÖ-Landtagsabgeordneter Robert Hergovich warf der ÖVP vor, „politisches Kleingeld zu wechseln“, betonte das rasche Handeln des Landes und verwies darauf, dass Asbest kein rein burgenländisches Phänomen sei. „Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, dass alle notwendigen Schritte gesetzt werden.“

Lesen Sie auch:
Auf den betroffenen Bahnhöfen in Winden am See (Foto) und Breitenbrunn wurde der Schotter von ...
Greenpeace-Analysen
Asbest-Funde weiten sich auf ganzes Burgenland aus
13.02.2026
Vor Sitzung
Asbest: Es hagelt Kritik von ÖVP und Greenpeace
15.02.2026

FPÖ warnt vor wirtschaftlichen Folgen
Die FPÖ sah weiteren Klärungsbedarf. Abgeordneter Markus Wiesler verwies darauf, dass zwar Steinbrüche geschlossen wurden, gleichzeitig aber von keiner akuten Gefahr gesprochen werde. Zudem warnte Wiesler vor den wirtschaftlichen Folgen. Die Freiheitlichen wollen auch, sollte sich herausstellen, dass Greenpeace „völlig überzogene Panikmache“ betrieben habe, die Organisation zur Verantwortung ziehen.

Beschlossen wurde letztendlich ein Antrag, mit dem eine österreichweit einheitliche gesetzliche Regelung für die Nutzung von Asbestgestein gefordert wird.

Greenpeace: Enttäuschung und Info-Veranstaltung 
Greenpeace zeigte sich nach der Landtagssitzung enttäuscht: Abseits der Luftmessungen gebe es keine neuen Maßnahmen oder Daten. „Die Landesregierung weigert sich offenbar, wichtige Sofortmaßnahmen für Kinder umzusetzen. Die Bevölkerung wird weiter im Dunkeln gelassen“, so Umweltchemiker Herwig Schuster. Greenpeace lädt die Bürger daher am 19. Februar um 18 Uhr ins Kulturhaus Unterwart zu einer Info-Veranstaltung ein.

 

Taskforce gegen Schnellschüsse
Erst nach Einordnung der Messdaten sollen Maßnahmen ergriffen werden

Die Taskforce des Landes steht in der Kritik, weil mehr Maßnahmen gefordert werden (siehe Bericht oben). Das Expertengremium verteidigt aber das Vorgehen. Statt Schnellschüssen, die sich vielleicht als wirkungslos herausstellen, entwickle man nachhaltige Maßnahmen. Punktuelle, willkürlich entnommene Materialproben würden keiner seriösen Vorgehensweise entsprechen, heißt es.

Die Mitglieder der Taskforce fordern, dass der Bund aktiv wird.
Die Mitglieder der Taskforce fordern, dass der Bund aktiv wird.(Bild: Carina Fenz)

Zudem seien die Zuständigkeiten zu berücksichtigen: Das Land werde in seinem Wirkungsbereich alle von der Taskforce empfohlenen Maßnahmen umsetzen. Die Beseitigung von privat angeschafftem Schotter auf Privatgrund oder von durch Gemeinden angeschafftem Streusplitt auf Gemeindegrund liege nicht in der Zuständigkeit des Landes, wird erklärt.

Die Taskforce sieht auch den Bund gefordert: Bei natürlich vorkommendem Asbest in Gestein gebe es keinen verbindlichen Grenzwert. Damit sei das Inverkehrbringen rechtlich nicht eindeutig untersagt. Diese Gesetzeslücke müsse der Bund sofort schließen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
16.02.2026 16:48
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-5° / 1°
Symbol bedeckt
Güssing
-4° / 2°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-6° / 2°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
-6° / 1°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-6° / 1°
Symbol bedeckt

krone.tv

Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Die Einsatzkräfte gruben die Wintersportler aus. Für sie kam aber leider jede Hilfe zu spät.
Drama lange unbemerkt
So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
161.178 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.637 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Olympia
„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“
106.553 mal gelesen
US-Superstar Ilia Malinin verpasste völlig überraschend eine Medaille.
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
978 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
750 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
749 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Prozess um Pleite-Heim
War immer alles rosig in der Residenz Rosengarten?
Manfred Tiefenbach
Der 10. Dan: Ein Weltstar wohnt in Weppersdorf
Nationalpark am See
Natur pur für große und kleine Interessierte
Alarmbereitschaft
Sorgenfalten wegen Rücklauf bei Zivildienern
Keine Straßennamen
Hackerberg: Zwei Stimmen für die Tradition
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf