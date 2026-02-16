Der 10. Dan: Ein Weltstar wohnt in Weppersdorf

Vom Bruce-Lee-Fan zum verehrten Großmeister

Manfred Tiefenbach auf einen Kampfsportler zu reduzieren, würde dem Mann aus Weppersdorf nicht gerecht. Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Kampfkunst, einer von nur 18 Menschen weltweit, denen durch die Dillman Karate International in den USA der 10. Dan, die höchstmögliche Auszeichnung, verliehen wurde. „Vor 43 Jahren, als ich, inspiriert von Bruce Lee, mit Karate begonnen habe, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich dort hinkomme, wo ich heute stehe“, sagt der Burgenländer, der sich Großmeister und Professor nennen darf, ohne schief angeschaut zu werden.