Lehrer warten weiter auf versprochene Entlastungen

Es ist ein Schuljahr, das auf Wunsch des NEOS-Bildungsministers Christoph Wiederkehr zu einer „echten Aufholjagd“ werden soll. Weniger Bürokratie und mehr Unterstützung, etwa durch Deutschförderkräfte, sollten es möglich machen. In den Klassen- und Lehrerzimmern ist davon zumindest laut dem obersten Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) aber zur Halbzeit noch nicht viel bemerkbar.