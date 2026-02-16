F1 zu langsam? „Sogar unser Koch könnte fahren!“

Nun hat sich auch Fernando Alonso zu Wort gemeldet und anhand eines Beispiels den Fokus auf die Energiegewinnung erklärt. „Hier in Bahrain war Kurve 12 historisch gesehen immer eine riesige Herausforderung. Man hat das Abtriebsniveau so gewählt, dass man dort gerade so mit Vollgas durchkam. Das fahrerische Können war der entscheidende Faktor für die Rundenzeit. Jetzt sind wir in Kurve 12 etwa 50 km/h langsamer, weil wir dort keine Energie verschwenden wollen. Wir brauchen sie auf der Geraden.“