Nur noch wenige Tage Völlerei und Vaschanc

„Zum alten Kärntner Brauchtum gehört neben den Faschingstänzen auch die Narrenkleidung, Maskierung und Faschingspredigt – zu der gibt es einen Beleg aus dem Jahr 1667“, so Historikerin Manuela Maier. „Schimpf, Spott und Witz gehören also schon seit damals gesichert zur närrischen Zeit dazu.“ Daraus hat sich in Kärnten die große Tradition der Faschingssitzungen entwickelt, die von den fast 60 Gilden veranstaltet werden.