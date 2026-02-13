Babler am Ball | Baller in den Briefen

Babler am Ball. Eines muss man Andreas Babler, der diese Woche seine beiden Jobs als SPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler rettete, weil Christian Kern letztlich doch nicht gegen ihn in den Ring steigt, wirklich lassen: Er lässt kaum jemanden, eher niemanden kalt. Allein die Diskussionen um seinen Erstauftritt beim Opernball! Manche finden, dass er seine besondere Begleitung öffentlich vorgeführt habe, während andere meinen, es sei eine Geste seiner großen Menschlichkeit gewesen. Auch das Interview, das er zu später Stunde dem ORF gab, wird ganz unterschiedlich aufgenommen. Er habe sich nicht verbogen und deutlich seine skeptische Haltung gegenüber dem Ball gezeigt, klatschen manche Fans. Wenn er den Opernball nicht leiden kann, dann soll er zu Hause bleiben, kritisieren die anderen …