Babler am Ball | Baller in den Briefen

Babler am Ball. Eines muss man Andreas Babler, der diese Woche seine beiden Jobs als SPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler rettete, weil Christian Kern letztlich doch nicht gegen ihn in den Ring steigt, wirklich lassen: Er lässt kaum jemanden, eher niemanden kalt. Allein die Diskussionen um seinen Erstauftritt beim Opernball! Manche finden, dass er seine besondere Begleitung öffentlich vorgeführt habe, während andere meinen, es sei eine Geste seiner großen Menschlichkeit gewesen. Auch das Interview, das er zu später Stunde dem ORF gab, wird ganz unterschiedlich aufgenommen. Er habe sich nicht verbogen und deutlich seine skeptische Haltung gegenüber dem Ball gezeigt, klatschen manche Fans. Wenn er den Opernball nicht leiden kann, dann soll er zu Hause bleiben, kritisieren die anderen …
Babler in den Briefen. Auch auf den Leserbriefseiten der „Krone“ gibt es in der Beurteilung des SPÖ-Chefs fast nur Schwarz oder Weiß, oder, in seinem Fall, vermutlich zutreffender: Rot oder Weiß. So lobt etwa Hans Rankl aus St. Pölten Bablers Leistungen. Er hat die SPÖ wieder in eine Regierung geführt, „konnte bei den Regierungsverhandlungen sowohl bei Themen als auch bei Personalentscheidungen mit Durchsetzungskraft punkten“, meint der Leser, der Babler als „leidenschaftlichen Vollblutpolitiker“ sieht und der Partei rät, endlich Geschlossenheit zu zeigen. Das sieht Leser Gerhard Fogatsch aus Wien ganz anders, der darauf hinweist, dass die SPÖ mit Babler „schön langsam in die Bedeutungslosigkeit abrutscht“. Und Josef Richard Skumautz aus Villach schreibt uns: „Der brutale Niedergang der SPÖ als einst staatstragende Partei in Österreich nützt meines Erachtens primär der FPÖ.“ Nicht nur seines Erachtens …
Kommen Sie gut durch den Samstag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.