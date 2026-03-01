Tirol: Schwierige Suche nach abgängigen Alpinisten

Ein groß angelegter Sucheinsatz läuft gerade im Zillertal in Tirol. Dort sollen mehrere Alpinisten nicht von einer Skitour am Samstag zurückgekommen sein. Im Gschnitztal gerieten sechs Tourengeher in Bergnot. Sie wurden geborgen.
Wie die Leitstelle Tirol gegenüber der Tiroler „Krone“ bestätigt, läuft aktuell ein Sucheinsatz in Tux. Im Bereich der Torspitze sind derzeit die Bergrettung Tux sowie die Hubschrauber „Libelle Tirol“ und „Alpin 5“ im Einsatz.
Dort sollen sie nach zwei Tourengehern suchen, die nach einer Skitour am Samstag nicht mehr zurück ins Tal gekehrt sein sollen. Der Einsatzort befindet sich im Gebiet des Truppenübungsplatzes zwischen Tux und der Wattener Lizum im Bereich der Vallruckalm sowie der Tamlspitze.
Sucheinsatz bereits am Samstag
Wie bereits berichtet, gab es schon am Samstag einen Sucheinsatz im Gschnitztal. Dort waren sechs italienische Skitourengeher nahe dem Simmingalm unterwegs. Sie setzten den Notruf ab, als sie gegen 14.30 Uhr in einem Steilhang Wummgeräusche einer Lawine hörten. Ein Rettungshubschrauber konnte die Alpinisten schließlich unversehrt bergen.
Lawinengefahr weiter erheblich
Die Gruppe war trotz mehrerer Warnungen in das Gebiet eingefahren. In vielen Teilen Tirols herrscht nach wie vor erhebliche Lawinengefahr. Vor allem über der Waldgrenze liegt die Gefahrenstufe laut dem Lawinenreport des Landes Tirol bei 3 (von 5). In allen anderen Bereichen ist die Gefahr zumindest immer noch mäßig (2 von 5).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.