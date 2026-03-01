Vorteilswelt
Zwei Helis im Einsatz

Tirol: Schwierige Suche nach abgängigen Alpinisten

Tirol
01.03.2026 13:18
Eine große Suchaktion wurde im Bereich der Torspitze in Tux gestartet. Eine Lawine wurde am Berg ...
Eine große Suchaktion wurde im Bereich der Torspitze in Tux gestartet. Eine Lawine wurde am Berg entdeckt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Peter Freiberger
Porträt von Martin Oberbichler
Von Peter Freiberger und Martin Oberbichler

Ein groß angelegter Sucheinsatz läuft gerade im Zillertal in Tirol. Dort sollen mehrere Alpinisten nicht von einer Skitour am Samstag zurückgekommen sein. Im Gschnitztal gerieten sechs Tourengeher in Bergnot. Sie wurden geborgen.

Wie die Leitstelle Tirol gegenüber der Tiroler „Krone“ bestätigt, läuft aktuell ein Sucheinsatz in Tux. Im Bereich der Torspitze sind derzeit die Bergrettung Tux sowie die Hubschrauber „Libelle Tirol“ und „Alpin 5“ im Einsatz.

Unterhalb der Lawine waren deutlich Aufstiegsspuren zu sehen.
Unterhalb der Lawine waren deutlich Aufstiegsspuren zu sehen.(Bild: Privat, Krone KREATIV)

Dort sollen sie nach zwei Tourengehern suchen, die nach einer Skitour am Samstag nicht mehr zurück ins Tal gekehrt sein sollen. Der Einsatzort befindet sich im Gebiet des Truppenübungsplatzes zwischen Tux und der Wattener Lizum im Bereich der Vallruckalm sowie der Tamlspitze.

(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

Sucheinsatz bereits am Samstag
Wie bereits berichtet, gab es schon am Samstag einen Sucheinsatz im Gschnitztal. Dort waren sechs italienische Skitourengeher nahe dem Simmingalm unterwegs. Sie setzten den Notruf ab, als sie gegen 14.30 Uhr in einem Steilhang Wummgeräusche einer Lawine hörten. Ein Rettungshubschrauber konnte die Alpinisten schließlich unversehrt bergen.

Auf vielen Kanälen wird derzeit auf die Lawinengefahr in Tirols Bergen hingewiesen. 
Warnungen missachtet
Sechs Tourengeher waren in Lawinenhang gefangen
28.02.2026

Lawinengefahr weiter erheblich
Die Gruppe war trotz mehrerer Warnungen in das Gebiet eingefahren. In vielen Teilen Tirols herrscht nach wie vor erhebliche Lawinengefahr. Vor allem über der Waldgrenze liegt die Gefahrenstufe laut dem Lawinenreport des Landes Tirol bei 3 (von 5). In allen anderen Bereichen ist die Gefahr zumindest immer noch mäßig (2 von 5).

Tirol

Folgen Sie uns auf