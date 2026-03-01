Tirol: Schwierige Suche nach abgängigen Alpinisten

Lawinengefahr weiter erheblich

Die Gruppe war trotz mehrerer Warnungen in das Gebiet eingefahren. In vielen Teilen Tirols herrscht nach wie vor erhebliche Lawinengefahr. Vor allem über der Waldgrenze liegt die Gefahrenstufe laut dem Lawinenreport des Landes Tirol bei 3 (von 5). In allen anderen Bereichen ist die Gefahr zumindest immer noch mäßig (2 von 5).