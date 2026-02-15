Planai-Chef: „Groß ausbauen werden wir nicht mehr“

„Krone“: Mit 1. Februar sind Sie die Nachfolge von Georg Bliem angetreten. Wie fühlen sich die großen Fußstapfen an, in die Sie da treten?

Peter Weichbold: Ich bin sehr gut angekommen! Jetzt bin ich in einem laufenden Übergabeprozess mit Georg Bliem, wo wir uns austauschen. Ich bin ja seit über 20 Jahren im Unternehmen, von dem her weiß ich inhaltlich sehr gut Bescheid und bin sehr motiviert und gespannt auf die anstehenden Herausforderungen.