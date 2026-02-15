Vorteilswelt
Wechsel im Skigebiet

Planai-Chef: „Groß ausbauen werden wir nicht mehr“

Steiermark
15.02.2026 06:00
Peter Weichbold hat das Ruder von Georg Bliem übernommen.
Peter Weichbold hat das Ruder von Georg Bliem übernommen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Peter Weichbold ist in große Fußstapfen getreten: Er folgte bei den Planai-Hochwurzen-Bahnen in Schladming auf Langzeitgeschäftsführer Georg Bliem. Im Interview erklärt er, welche Pläne er für das größte steirische Skigebiet hat.

„Krone“: Mit 1. Februar sind Sie die Nachfolge von Georg Bliem angetreten. Wie fühlen sich die großen Fußstapfen an, in die Sie da treten?
Peter Weichbold: Ich bin sehr gut angekommen! Jetzt bin ich in einem laufenden Übergabeprozess mit Georg Bliem, wo wir uns austauschen. Ich bin ja seit über 20 Jahren im Unternehmen, von dem her weiß ich inhaltlich sehr gut Bescheid und bin sehr motiviert und gespannt auf die anstehenden Herausforderungen.

Unter Ihrem Vorgänger wurde bei den Planai-Bahnen kräftig investiert und ausgebaut. Ist der Plafond vorerst erreicht?
Als Seilbahnunternehmen ist man infrastrukturgetrieben, dahingehend wird es einem nie fad. In den kommenden Jahren steht die Schneekompetenz im Fokus. Investitionen werden unter anderem in die Errichtung neuer Speicherteiche fließen, damit wir technischen Schnee noch schneller auf der Piste haben und unsere Angebote absichern können.

Sehen Sie noch Potenzial für Vergrößerungen des Skibetriebs und neue Seilbahnen?
Ich glaube, so wie das Gebiet jetzt von der Größe her dasteht, ist es ausreichend. Es heißt jetzt vor allem diese Qualität für die Zukunft abzusichern. Die größte Wachstumsphase hatten wir nach der WM. Ich halte es derzeit nicht für nötig, weiter groß auszubauen.

Welche Akzente wollen Sie weiter in Richtung Ganzjahresdestination setzen?
Das sind wir bereits, wir haben im Sommer etwa gleich viele Nächtigungen wie im Winter. Die Basis ist also schon geschaffen. Wir als Unternehmen müssen daran arbeiten, daraus mehr Wertschöpfung für die Seilbahnen zu lukrieren.

Wie oft stehen Sie selbst noch auf Skiern?
Privat bin ich leidenschaftlicher Skifahrer und jedes Wochenende auf der Piste. Ich will aber auch beruflich viel am Berg unterwegs sein und Gespräche führen und nicht nur vom Büro aus managen. 

Steiermark
15.02.2026 06:00
