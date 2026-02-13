Der Lokalchef und sein Lebensprojekt

„Moment! Bin gleich bei dir“, kommt aus der Küche, ehe der Chef kurz darauf erscheint: Ibish Thaqi. Der Kremser Handball-Erfolgstrainer eröffnete diese Woche in St. Pölten sein Lokal „Traisenblick“ – und hatte gleich alle Hände voll zu tun. „Schon am zweiten Tag war mittags extrem viel los“, erzählt er beim „Krone“-Besuch, als sich die 110 Sitzplätze allmählich geleert haben. „Das erste Feedback ist sehr positiv. Wir bieten gute, österreichische Küche – das kommt an.“ Vor allem hier im Hypo-NÖ-Haus direkt an der Traisen, wo viele Berufstätige von Montag bis Freitag (8- 16 Uhr) schnell beim Frühstück oder Menü sitzen.