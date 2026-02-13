Der Lokalchef und sein Lebensprojekt

Ibish Thaqi ist zurück – und zwar in der Gastronomie. Der Kremser Handball-Trainer eröffnete in St. Pölten sein neues Lokal „Traisenblick“, wo schon zum Start mittags alles voll war. „Das erste Feedback ist sehr positiv.“ Am Samstag wartet das erste Liga-Heimspiel des Jahres gegen Bärnbach/Köflach.
„Moment! Bin gleich bei dir“, kommt aus der Küche, ehe der Chef kurz darauf erscheint: Ibish Thaqi. Der Kremser Handball-Erfolgstrainer eröffnete diese Woche in St. Pölten sein Lokal „Traisenblick“ – und hatte gleich alle Hände voll zu tun. „Schon am zweiten Tag war mittags extrem viel los“, erzählt er beim „Krone“-Besuch, als sich die 110 Sitzplätze allmählich geleert haben. „Das erste Feedback ist sehr positiv. Wir bieten gute, österreichische Küche – das kommt an.“ Vor allem hier im Hypo-NÖ-Haus direkt an der Traisen, wo viele Berufstätige von Montag bis Freitag (8- 16 Uhr) schnell beim Frühstück oder Menü sitzen.
Für Thaqi ist die Gastro kein Neuland, bis letzten Mai hatte er in St. Pölten rund zehn Jahre lang ein Café im Einkaufszentrum „Promenade“. „Ich wollte wieder etwas tun, hier wurde ein Betreiber gesucht – und nach zwei, dreimal Anschauen wusste ich: Das gefällt mir sehr, nehme ich gerne.“ Der 45-Jährige hilft selbst viel mit. „Mir macht es Spaß, du musst dich ja eh überall auskennen. Und bis zum Sommer gibt‘s auch einen Outdoor-Bereich mit Blick auf die Traisen.“
Auskennen – das gilt bei Thaqi speziell im Handball. Unter dem früheren ÖHB-Teamspieler kam Krems seit seinem Amtsantritt 2017 zu drei Meistertitel (2019, 2022, 2025) samt Cupsieg 2019. „Der UHK ist mein Lebensprojekt, meine sportliche Familie“, betont der dreifache Vater. „Ich kann mir in Österreich keinen anderen Klub vorstellen. Selbst wenn ich hier irgendwann mal nicht mehr Trainer sein sollte, würde ich gerne im Hintergrund etwas für den Verein machen.“ Und ein Job im Ausland, etwa in Deutschland? „Das interessiert mich nicht. Wir, mit Xandi und Faxe, haben so viel aufgebaut.“
Gemeint sind Klubboss Alexander Hofmann und Sportchef Werner Lint, die sich beim Kremser Sport-Aushängeschild über rund 300 Nachwuchsspieler und regen Zuspruch freuen. „Auch mit der Stadt besteht ein super Verhältnis, wir erhalten viel Unterstützung. Beim letzten Finale gab’s Public Viewing, nach dem Titel gar einen Empfang und eine Ehrung vom Bürgermeister“, zeigt sich der Trainer der Saison 2024/25 dankbar. „Das alles, diese Erfolge und Emotionen, ist viel mehr wert als irgendwo ein paar Hundert Euro mehr zu verdienen.“
Titel-Angriff in zwei Jahren
Was will Thaqi diese Saison, die am Samstag (19, live sportkrone.at) den HLA-Heimrestart gegen Bruck/T. bringt, „auftischen“? „Wir reden nicht vom Titel, eigentlich heißt das Ziel Halbfinale. Wir gehen nach dem Abgang von Willi Jelinek und Daniel Dicker bewusst den jungen Weg“, so Ibish, der nach Mo Mittendorfers Ausfall bis Sommer den finnischen 2,07-m-Teamaufbau Robin Granlund vom Bergischen HC holte. „Meine Mannschaft wird älter, besser werden – in zwei Jahren wollen wir voll angreifen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.