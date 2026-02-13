Vorteilswelt
Erfolgstrainer Thaqi

Der Lokalchef und sein Lebensprojekt

Sport
13.02.2026 10:30
Ibish Thaqi feierte mit Krems drei Meister- und einen Cuptitel.
Ibish Thaqi feierte mit Krems drei Meister- und einen Cuptitel.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Ibish Thaqi ist zurück – und zwar in der Gastronomie. Der Kremser Handball-Trainer eröffnete in St. Pölten sein neues Lokal „Traisenblick“, wo schon zum Start mittags alles voll war. „Das erste Feedback ist sehr positiv.“ Am Samstag wartet das erste Liga-Heimspiel des Jahres gegen Bärnbach/Köflach.

0 Kommentare

„Moment! Bin gleich bei dir“, kommt aus der Küche, ehe der Chef kurz darauf erscheint: Ibish Thaqi. Der Kremser Handball-Erfolgstrainer eröffnete diese Woche in St. Pölten sein Lokal „Traisenblick“ – und hatte gleich alle Hände voll zu tun. „Schon am zweiten Tag war mittags extrem viel los“, erzählt er beim „Krone“-Besuch, als sich die 110 Sitzplätze allmählich geleert haben. „Das erste Feedback ist sehr positiv. Wir bieten gute, österreichische Küche – das kommt an.“ Vor allem hier im Hypo-NÖ-Haus direkt an der Traisen, wo viele Berufstätige von Montag bis Freitag (8- 16 Uhr) schnell beim Frühstück oder Menü sitzen.

Thaqi zeigte der „Krone“ sein neues Lokal an der Traisen.
Thaqi zeigte der „Krone“ sein neues Lokal an der Traisen.(Bild: Christian Mayerhofer)

Für Thaqi ist die Gastro kein Neuland, bis letzten Mai hatte er in St. Pölten rund zehn Jahre lang ein Café im Einkaufszentrum „Promenade“. „Ich wollte wieder etwas tun, hier wurde ein Betreiber gesucht – und nach zwei, dreimal Anschauen wusste ich: Das gefällt mir sehr, nehme ich gerne.“ Der 45-Jährige hilft selbst viel mit. „Mir macht es Spaß, du musst dich ja eh überall auskennen. Und bis zum Sommer gibt‘s auch einen Outdoor-Bereich mit Blick auf die Traisen.“

Ibish mit Mitarbeiterin Teresa sowie Edelgast Karl Paris, früher UHK-Manager.
Ibish mit Mitarbeiterin Teresa sowie Edelgast Karl Paris, früher UHK-Manager.(Bild: Christian Mayerhofer)

Auskennen – das gilt bei Thaqi speziell im Handball. Unter dem früheren ÖHB-Teamspieler kam Krems seit seinem Amtsantritt 2017 zu drei Meistertitel (2019, 2022, 2025) samt Cupsieg 2019. „Der UHK ist mein Lebensprojekt, meine sportliche Familie“, betont der dreifache Vater. „Ich kann mir in Österreich keinen anderen Klub vorstellen. Selbst wenn ich hier irgendwann mal nicht mehr Trainer sein sollte, würde ich gerne im Hintergrund etwas für den Verein machen.“ Und ein Job im Ausland, etwa in Deutschland? „Das interessiert mich nicht. Wir, mit Xandi und Faxe, haben so viel aufgebaut.“

Auf der Trainerbank geht‘s am Samstag ins erste Liga-Heimspiel des Jahres.
Auf der Trainerbank geht‘s am Samstag ins erste Liga-Heimspiel des Jahres.(Bild: GEPA)

Gemeint sind Klubboss Alexander Hofmann und Sportchef Werner Lint, die sich beim Kremser Sport-Aushängeschild über rund 300 Nachwuchsspieler und regen Zuspruch freuen. „Auch mit der Stadt besteht ein super Verhältnis, wir erhalten viel Unterstützung. Beim letzten Finale gab’s Public Viewing, nach dem Titel gar einen Empfang und eine Ehrung vom Bürgermeister“, zeigt sich der Trainer der Saison 2024/25 dankbar. „Das alles, diese Erfolge und Emotionen, ist viel mehr wert als irgendwo ein paar Hundert Euro mehr zu verdienen.“

Titel-Angriff in zwei Jahren

Was will Thaqi diese Saison, die am Samstag (19, live sportkrone.at) den HLA-Heimrestart gegen Bruck/T. bringt, „auftischen“? „Wir reden nicht vom Titel, eigentlich heißt das Ziel Halbfinale. Wir gehen nach dem Abgang von Willi Jelinek und Daniel Dicker bewusst den jungen Weg“, so Ibish, der nach Mo Mittendorfers Ausfall bis Sommer den finnischen 2,07-m-Teamaufbau Robin Granlund vom Bergischen HC holte. „Meine Mannschaft wird älter, besser werden – in zwei Jahren wollen wir voll angreifen.“

Sport
13.02.2026 10:30
