Zu dicht aufgefahren: Prügelei unter Lkw-Lenkern

Die Nerven lagen offenbar blank – am Donnerstagabend am Fernpass in Tirol: Zwei Lkw-Fahrer waren sich auf der B179 in die Haare geraten, weil der eine dem anderen zu dicht aufgefahren sein soll. Direkt auf der Fahrbahn kam es dann zur Eskalation.
Der Fernpass bzw. die B179 ist österreichweit bekannt – insbesondere aus den Verkehrsnachrichten. Staus und Behinderungen stehen auf der Tagesordnung, ob durch Urlauberdurchzugsverkehr oder Schwertransporter.
Dort, wo also im Normalfall die Blechlawinen rollen, flogen am Donnerstagabend gegen 22 Uhr sprichwörtlich die Fäuste. Ein rumänischer Lkw-Fahrer (49) und ein deutscher Berufskollege (46) waren sich im Bereich von Fernstein plötzlich heftig in die Haare geraten – aber nicht auf einem Parkplatz, sondern mitten auf der Bundesstraße.
Der rumänische Lkw-Fahrer trat dem Deutschen mit dem Fuß ins Gesicht, wodurch dieser verletzt und dessen Brille beschädigt wurde.
Die Ermittler
Lastwagen zum Anhalten gezwungen
Was war der Auslöser? Angeblich soll der eine Lkw-Lenker dem anderen zu dicht aufgefahren sein, heißt es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Der vordere soll den nachkommenden Lastwagenfahrer zum Anhalten gezwungen haben. Daraufhin eskalierte die Situation.
Verletzter mit Rettung ins Krankenhaus
„Der rumänische Lkw-Fahrer trat dem Deutschen mit dem Fuß ins Gesicht, wodurch dieser verletzt und dessen Brille beschädigt wurde“, so die Exekutive. Der Verletzte wurde zur weiteren Abklärung mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind im Gange, entsprechende Anzeigen folgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.