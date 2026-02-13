Vorteilswelt
Eskalation am Fernpass

Zu dicht aufgefahren: Prügelei unter Lkw-Lenkern

Tirol
13.02.2026 10:31
Am Fernpass (Archivbild) kam es zu der Schlägerei.
Am Fernpass (Archivbild) kam es zu der Schlägerei.(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die Nerven lagen offenbar blank – am Donnerstagabend am Fernpass in Tirol: Zwei Lkw-Fahrer waren sich auf der B179 in die Haare geraten, weil der eine dem anderen zu dicht aufgefahren sein soll. Direkt auf der Fahrbahn kam es dann zur Eskalation.

Der Fernpass bzw. die B179 ist österreichweit bekannt – insbesondere aus den Verkehrsnachrichten. Staus und Behinderungen stehen auf der Tagesordnung, ob durch Urlauberdurchzugsverkehr oder Schwertransporter.

Dort, wo also im Normalfall die Blechlawinen rollen, flogen am Donnerstagabend gegen 22 Uhr sprichwörtlich die Fäuste. Ein rumänischer Lkw-Fahrer (49) und ein deutscher Berufskollege (46) waren sich im Bereich von Fernstein plötzlich heftig in die Haare geraten – aber nicht auf einem Parkplatz, sondern mitten auf der Bundesstraße.

Zitat Icon

Der rumänische Lkw-Fahrer trat dem Deutschen mit dem Fuß ins Gesicht, wodurch dieser verletzt und dessen Brille beschädigt wurde.

Die Ermittler

Lastwagen zum Anhalten gezwungen
Was war der Auslöser? Angeblich soll der eine Lkw-Lenker dem anderen zu dicht aufgefahren sein, heißt es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Der vordere soll den nachkommenden Lastwagenfahrer zum Anhalten gezwungen haben. Daraufhin eskalierte die Situation.

Verletzter mit Rettung ins Krankenhaus
„Der rumänische Lkw-Fahrer trat dem Deutschen mit dem Fuß ins Gesicht, wodurch dieser verletzt und dessen Brille beschädigt wurde“, so die Exekutive. Der Verletzte wurde zur weiteren Abklärung mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind im Gange, entsprechende Anzeigen folgen.

Tirol
13.02.2026 10:31
Tirol

