Europas Abgeordnete mischen sich in Helm-Causa ein

In einem Brief an das Internationale Olympische Komitee heißt es weiter: „Wir fordern das IOC daher dringend auf, diese Entscheidung zu überdenken.“ Das IOC hatte den ukrainischen Skeletoni von den Wettbewerben in Italien ausgeschlossen. Heraskewytsch wollte mit einem Helm antreten, auf dem Bilder von rund 20 Athletinnen und Athleten zu sehen sind, die infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine ums Leben gekommen sind.