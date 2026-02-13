Europas Abgeordnete mischen sich in Helm-Causa ein

Mehrere Europa-Abgeordnete positionieren sich gegen den Olympia-Ausschluss des ukrainischen Skeleton-Piloten Wladislaw Heraskewytsch. „Wir halten den Ausschluss von Wladyslaw Heraskewytsch und das Verbot des Helmes für falsch. Die Sanktionierung des Gedenkens birgt die Gefahr, selbst als politische Entscheidung wahrgenommen zu werden und damit den olympischen Gedanken zu untergraben“, schrieben rund 40 Abgeordnete des Europäischen Parlaments.
In einem Brief an das Internationale Olympische Komitee heißt es weiter: „Wir fordern das IOC daher dringend auf, diese Entscheidung zu überdenken.“ Das IOC hatte den ukrainischen Skeletoni von den Wettbewerben in Italien ausgeschlossen. Heraskewytsch wollte mit einem Helm antreten, auf dem Bilder von rund 20 Athletinnen und Athleten zu sehen sind, die infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine ums Leben gekommen sind.
„Ausdruck von Respekt und Erinnerung“
„Eine Erinnerung an das Leid des Krieges und die in einem völkerrechtswidrigen Krieg getöteten Sportlerinnen und Sportler ist keine Propaganda oder politische Demonstration. Dieses Gedenken ist Ausdruck von Respekt und Erinnerung. Damit entspricht es dem Kern des olympischen Gedankens“, heißt es. Die rund 40 Abgeordneten kommen aus den Fraktionen der Grünen, Sozialdemokraten, Linken, Liberalen und der konservativen EVP.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.