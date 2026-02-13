Vorteilswelt
Brief an das IOC

Europas Abgeordnete mischen sich in Helm-Causa ein

Olympia
13.02.2026 10:30
Wladyslaw Heraskewytsch wurde von den Olympischen Spielen disqualifiziert.
Wladyslaw Heraskewytsch wurde von den Olympischen Spielen disqualifiziert.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mehrere Europa-Abgeordnete positionieren sich gegen den Olympia-Ausschluss des ukrainischen Skeleton-Piloten Wladislaw Heraskewytsch. „Wir halten den Ausschluss von Wladyslaw Heraskewytsch und das Verbot des Helmes für falsch. Die Sanktionierung des Gedenkens birgt die Gefahr, selbst als politische Entscheidung wahrgenommen zu werden und damit den olympischen Gedanken zu untergraben“, schrieben rund 40 Abgeordnete des Europäischen Parlaments.

0 Kommentare

In einem Brief an das Internationale Olympische Komitee heißt es weiter: „Wir fordern das IOC daher dringend auf, diese Entscheidung zu überdenken.“ Das IOC hatte den ukrainischen Skeletoni von den Wettbewerben in Italien ausgeschlossen. Heraskewytsch wollte mit einem Helm antreten, auf dem Bilder von rund 20 Athletinnen und Athleten zu sehen sind, die infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine ums Leben gekommen sind.

Lesen Sie auch:
Mychajlo Heraskewytsch (li.), der Vater und Trainer von Wladislaw, war nach dem ...
Streit und PR-Fiasko
Olympia-Ausschluss: „Zum Teufel mit ihnen allen“
13.02.2026
Diskussion um Ukrainer
Wollte man Rodel-Team nach Protest stummschalten?
13.02.2026

„Ausdruck von Respekt und Erinnerung“
„Eine Erinnerung an das Leid des Krieges und die in einem völkerrechtswidrigen Krieg getöteten Sportlerinnen und Sportler ist keine Propaganda oder politische Demonstration. Dieses Gedenken ist Ausdruck von Respekt und Erinnerung. Damit entspricht es dem Kern des olympischen Gedankens“, heißt es. Die rund 40 Abgeordneten kommen aus den Fraktionen der Grünen, Sozialdemokraten, Linken, Liberalen und der konservativen EVP.

