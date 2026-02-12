Vorteilswelt
Schleppen-Malheur

Autsch! Evelyn Burdecki stolpert in Opernball-Robe

Adabei Österreich
12.02.2026 19:52
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Autsch, das schaut schmerzhaft aus! Vor dem großen Auftritt beim Opernball gab‘s bei Evelyn Burdecki noch ein kleines, aber peinliches Hoppala. Die deutsche TV-Blondine kam nämlich in ihrem opulenten Kleid ins Straucheln und legte einen nicht ganz so eleganten Bauchfleck hin.

0 Kommentare

Festgehalten wurde das Malheur kurz vor dem Ball der Bälle auf Video, das Burdecki kurzerhand mit ihren Fans auf Instagram teilte.

„Dachte, ich hätte das im Griff“
„5 Meter Eleganz in Perfektion. Eine Schleppe muss man tragen können“, nahm die 37-Jährige über ihr Roben-Hoppala mit Humor. Und fügte hinzu: „Und ich dachte wirklich, ich hätte das im Griff.“

Evelyn Burdecki stürzte in ihrem Opernball-Kleid mit 5 Meter langer Schleppe.
Evelyn Burdecki stürzte in ihrem Opernball-Kleid mit 5 Meter langer Schleppe.(Bild: instagram.com/evelyn_burdecki)

Kleider-Panne vor dem Ball
Nicht das einzige Malheur, mit dem die TV-Blondine vor ihrem allerersten Besuch am Opernball zu kämpfen hatte. Denn bei der Anprobe kurz vorm Ball der Bälle der Schock: Das Kleid passte nicht!

Debakel vor dem Ball
Evelyn Burdecki verzweifelt: Das Kleid passt nicht
12.02.2026

Doch Burdecki nahm es sportlich – und präsentierte sich am Donnerstagabend schließlich in einer opulenten Kreation von Alexis Fernandez der Presse. Bleibt nur zu hoffen, dass der restliche Opernball-Abend ohne weitere Missgeschicke verläuft ...

