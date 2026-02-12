„Schokoladenkönigin“
Italien trauert um die Nutella-Erfinderin Ferrero
Italiens berühmte „Schokoladenkönigin“ ist tot: Maria Franca Ferrero, die gemeinsam mit ihrem Mann einen der bekanntesten Brotaufstriche der Welt schuf, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Mit ihr verliert die italienische Wirtschaft eine Schlüsselfigur hinter einer globalen Erfolgsgeschichte, die ihren Anfang in einer kleinen piemontesischen Konditorei nahm.
Die italienische Süßwarenunternehmerin Maria Franca Ferrero ist am Donnerstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Sie war Ehrenpräsidentin des Ferrero-Konzerns mit Sitz im norditalienischen Piemont und baute das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Ehemann Michele Ferrero auf, der 2015 verstarb. Maria Franca Ferrero war die Mutter von Giovanni Ferrero, dem heutigen CEO des Konzerns und einem der vermögendsten Unternehmer Italiens.
Maßgeblich am Kultprodukt beteiligt
Gemeinsam mit ihrem Mann entwickelte das Ehepaar Ferrero den weltberühmten Nuss-Nougat-Aufstrich Nutella. Das Produkt kam zunächst unter dem Namen „Supercrema“ auf den Markt, erhielt jedoch 1964 seinen heutigen Namen.
Start in kleiner Konditorei
Die Geschichte des Konzerns begann 1946 mit einer kleinen Konditorei in der Stadt Alba im Piemont. Heute zählt Ferrero zu den größten Süßwarenherstellern der Welt, dessen Produkte in mehr als 170 Ländern verkauft werden. Auch in Österreich ist das Unternehmen vertreten, mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck.
Über Jahrzehnte entwickelte sich Nutella zu einem Kultprodukt, insbesondere bei Kindern. Der Brotaufstrich gilt als einer der größten Exportschlager des Unternehmens und wird heute in mehr als 160 Ländern weltweit vertrieben.
Weltbekannte Marken unter einem Dach
Ferrero ist bis heute ein Familienunternehmen in dritter Generation. Zum Sortiment zählen unter anderem bekannte Marken wie „Pocket Coffee“, „Raffaello“ und „Mon Cheri“. Der Konzern verzeichnet weiterhin steigende Umsätze: Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte die Ferrero-Gruppe einen Umsatz von 19,3 Milliarden Euro.
Weltweit betreibt das Unternehmen 36 Produktionsstätten und beschäftigt mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im laufenden Jahr feiert Ferrero sein 80-jähriges Bestehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.