Italien trauert um die Nutella-Erfinderin Ferrero

Die Geschichte des Konzerns begann 1946 mit einer kleinen Konditorei in der Stadt Alba im Piemont. Heute zählt Ferrero zu den größten Süßwarenherstellern der Welt, dessen Produkte in mehr als 170 Ländern verkauft werden. Auch in Österreich ist das Unternehmen vertreten, mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck.