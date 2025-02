(Mit-)Erfinder von Nutella 97-jährig gestorben

Aus Supercrema wurde Nutella

In den ersten Jahren hieß die Nuss-Nougat-Creme noch Supercrema. Der Durchbruch kam mit der erzwungenen Umbenennung in den 1960ern, weil in Italien seither nichts mehr mit dem Prädikat Super verkauft werden darf. Nut- steht für Nuss, -ella ist eine der klassischen italienischen Endungen.