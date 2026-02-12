Opernball: So streng sind die Kleidervorschriften

Wenn die Lichter in der Wiener Staatsoper heller strahlen als sonst und es „Alles Walzer!“ schallt, beginnt eine Nacht der Eleganz und der besonderen Momente. Das spiegelt sich in den Kleidungsvorschriften wider, die zum unverwechselbaren Charakter des Opernballs beitragen. Welche modischen Fauxpas Ballbesucher vermeiden sollten, weiß Krone+.