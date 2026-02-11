„Das Motto ,Mut zur Pause’ hat sich heuer gelohnt“

Ego als Problem

Was er damit genau meint? „In der Vorbereitung bin ich oft mit Fahrern unterwegs, die schon deutlich weiter sind als ich. Dem Ego geschuldet will man dann aber trotzdem mithalten, das ist für den Körper aber in Wahrheit zu viel. Heuer habe ich aber gänzlich auf meinen Körper gehört, dann geht auch alles viel leichter. Ich spüre, dass Kraft da ist. Das Motto ,Mut zur Pause’ hat sich gelohnt“, betont der seit elf Jahren als Profi tätige gebürtige Welser.