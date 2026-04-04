Gegen Salzburg hat Hartberg zwar noch nie gewonnen, aber Spendi hat gute Erinnerungen: „Gegen die Bullen hab ich mit Sturm meinen einzigen Cup-Titel geholt!“ Nachsatz: „Irgendwann bricht im Sport jede Serie, und auch Hartberg wird gegen Salzburg einmal gewinnen. Der Punkt im letzten Duell in Salzburg war wie ein Sieg für uns, der hat uns tabellarisch in die Meisterrunde geholfen. Es ist alles drinnen, auch wenn wir Außenseiter sind! Mit einem Sieg könnten wir voll angreifen, um unsere Ziele vom internationalen Bewerb zu erreichen.“