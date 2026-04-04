Ex-Real-Star im Spital – was bedeutet das für WM?

Kaum Spielminuten

Einige Fragen bleiben dennoch: Wieso kam es zu dem Flüssigkeitsmangel? Wann ist James wieder bei 100 Prozent? Und was bedeutet das für die WM in zwei Monaten? Dass der Routinier trotz mangelnder Spielpraxis überhaupt eine tragende Rolle in der Nationalmannschaft zugeteilt bekommen hatte, wurde von einigen Fans zuletzt stark kritisiert. In fünf möglichen MLS-Spielen für Minnesota wurde der Linksfuß bislang erst zweimal eingewechselt. Dass nun auch noch gesundheitliche Bedenken aufkommen, spielt James mit Blick auf die WM wohl nicht gerade in die Karten ...