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Wirft Fragen auf

Ex-Real-Star im Spital – was bedeutet das für WM?

Fußball International
04.04.2026 08:44
James Rodriguez wurde mit einer starken Dehydration ins Krankenhaus gebracht.
James Rodriguez wurde mit einer starken Dehydration ins Krankenhaus gebracht.(Bild: AFP/LUIS ACOSTA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ehemalige Real- und Bayern-Profi James Rodriguez hat drei Tage Krankenhausaufenthalt hinter sich. Wie der kolumbianische Fußballverband (FCF) am Donnerstag bekannt gab, wurde der Offensivprofi mit einer starken Dehydration ins Spital gebracht. Ein Vorfall, der Fragen aufwirft ...

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James stand gerade im Testspiel gegen Frankreich auf dem Rasen, als die Symptome auftraten, heißt es aus Kolumbien. Der 34-jährige Profi von Minnesota United wurde in der zweiten Halbzeit ausgewechselt und nach dem Spiel ins Krankenhaus gebracht. „Nach Rücksprache mit einem medizinischen Zentrum im US-Bundesstaat Minnesota wurde bestätigt, dass sich der Mittelfeldspieler aufgrund einer nicht sportbedingten Erkrankung in ärztlicher Behandlung befindet“, erklärte der Verband später.

Die Dehydration habe einen 72-stündigen Krankenhausaufenthalt zur präventiven Behandlung und Überwachung erforderlich gemacht, heißt es weiter. 

Kaum Spielminuten
Einige Fragen bleiben dennoch: Wieso kam es zu dem Flüssigkeitsmangel? Wann ist James wieder bei 100 Prozent? Und was bedeutet das für die WM in zwei Monaten? Dass der Routinier trotz mangelnder Spielpraxis überhaupt eine tragende Rolle in der Nationalmannschaft zugeteilt bekommen hatte, wurde von einigen Fans zuletzt stark kritisiert. In fünf möglichen MLS-Spielen für Minnesota wurde der Linksfuß bislang erst zweimal eingewechselt. Dass nun auch noch gesundheitliche Bedenken aufkommen, spielt James mit Blick auf die WM wohl nicht gerade in die Karten ...

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