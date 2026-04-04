Wichtiger Sieg für Pöltl im Rennen um Play-offs

Teenager Flagg erzielt 51 Punkte

Die Atlanta Hawks (45:33) festigten mit einem 141:107 bei den Brooklyn Nets den fünften Platz in der Eastern Conference. Die Philadelphia 76ers (wie Toronto 43:34) blieben durch ein 115:103 gegen die Minnesota Timberwolves auf Platz sechs, der noch zur direkten Play-off-Qualifikation berechtigt. Erfolgreich waren am Freitag auch Verfolger der Raptors. Die Charlotte Hornets (42:36) gewannen gegen die Indiana Pacers 129:108. Orlando Magic (41:36) bezwang die Dallas Mavericks auswärts 138:127. Im Mittelpunkt dieser Partie stand mit dem 19-jährigen Cooper Flagg jedoch ein Spieler der Texaner. Der im NBA-Draft 2025 an erster Stelle ausgewählte Forward erzielte 51 Punkte. Er avancierte damit zum jüngsten NBA-Akteur, der es in einer Partie auf 50 oder mehr Zähler brachte.