Wichtiger Sieg für Pöltl im Rennen um Play-offs

Mit einem 128:96 bei den Memphis Grizzlies haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) einen „Musssieg“ in der National Basketball Association (NBA) eingefahren. Jakob Pöltl war mit acht Punkten, sieben Rebounds, vier Assists, zwei Steals sowie einem Block beteiligt. Der 2,13 Meter große Center aus Wien kam auf 22:45 Einsatzminuten. Weil auch die Konkurrenz erfolgreich war, blieben die Kanadier im engen Play-off-Rennen in der Eastern Conference auf Platz sieben.
In Tennessee hatten die Raptors ab dem zweiten Viertel keine Zweifel daran gelassen, wer das Parkett als Sieger verlassen wird. „Wir haben gut verteidigt und gereboundet und unsere Chancen am Fast Break (schneller Gegenangriff, Anm.) gut genützt“, stellte Pöltl zufrieden fest. RJ Barrett war mit 25 Punkten der beste Werfer aufseiten Torontos.
Bei den Boston Celtics wartet am Sonntag eine schwere Aufgabe auf die Kanadier, die nun bei 43:34-Siegen halten. Der Tabellenzweite im NBA-Osten gewann auswärts gegen die Milwaukee Bucks 133:101. Jayson Tatum schrammte mit 23 Zählern, elf Rebounds und neun Assists knapp an einem Triple-Double vorbei. Jaylen Brown sorgte für 26 Punkte.
Teenager Flagg erzielt 51 Punkte
Die Atlanta Hawks (45:33) festigten mit einem 141:107 bei den Brooklyn Nets den fünften Platz in der Eastern Conference. Die Philadelphia 76ers (wie Toronto 43:34) blieben durch ein 115:103 gegen die Minnesota Timberwolves auf Platz sechs, der noch zur direkten Play-off-Qualifikation berechtigt. Erfolgreich waren am Freitag auch Verfolger der Raptors. Die Charlotte Hornets (42:36) gewannen gegen die Indiana Pacers 129:108. Orlando Magic (41:36) bezwang die Dallas Mavericks auswärts 138:127. Im Mittelpunkt dieser Partie stand mit dem 19-jährigen Cooper Flagg jedoch ein Spieler der Texaner. Der im NBA-Draft 2025 an erster Stelle ausgewählte Forward erzielte 51 Punkte. Er avancierte damit zum jüngsten NBA-Akteur, der es in einer Partie auf 50 oder mehr Zähler brachte.
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