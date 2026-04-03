Italiano ist nicht nur beim GAK ein echter Hit

Dass Jacob Italiano mit seinem stets freundlichen Gemüt und starken Leistungen zu den Publikumslieblingen beim GAK zählt, ist nicht erst seinen drei Toren im letzten Spiel beim 5:1 bei der WSG Tirol geschuldet. „Bei diesen beiden Schüsse habe ich nicht lang überlegt, sondern einach abgezogen. Zweimal hab ich den Ball perfekt getroffen“, grinst Italiano.