Vogelgrippe: Stallpflicht im Land fällt ab Samstag

Ab Samstag heißt es nun laut Vorgabe der Risiko-Einstufung, dass nur mehr die Fütterung und Tränkung der Tiere im Stall oder unter einem Unterstand zu erfolgen hat. Beförderungsmittel, Ladeplätze und Gerätschaften seien mit „besonderer Sorgfalt“ zu reinigen und zu desinfizieren.