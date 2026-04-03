Ort verliert Post, Trafik und Greißler auf einmal

Gemeinde springt mit Einkaufsfahrten ein

Wenn es nach Bürgermeister Gottfried Sperl (FPÖ) geht, bleibt das aber nicht lange so: „Als Gemeinde sind wir sehr bemüht, einen Nachfolger zu finden, und es gibt auch schon Interessenten.“ Bis der Greißler aber wieder öffnet, springt die Gemeinde ein. Zweimal wöchentlich gibt es für nicht mobile Teufenbacher Einkaufsfahrten zum nächsten Markt.