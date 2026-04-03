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ADEG in Teufenbach

Ort verliert Post, Trafik und Greißler auf einmal

Steiermark
03.04.2026 09:00
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Der steirische Ort Teufenbach steht ab Samstag ohne Nahversorger da. Mit dem Lebensmittelgeschäft verschwinden auch Post-Partner und Trafik. Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass ein Nachfolger gefunden wird.

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Nahversorger am Land sind inzwischen auch in der Steiermark zur Rarität geworden. Immer mehr kleine Kaufhäuser schließen ihre Türen – oftmals, weil die Geschäfte aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr rentabel sind. Dieses Schicksal ereilt nun auch den letzten Greißler in Teufenbach (Bezirk Murau).

Am Samstag kann im örtlichen Adeg vorerst zum letzten Mal eingekauft werden. Chef Gernot Glanzer hat sich diese Entscheidung aber nicht leicht gemacht: „Ich habe das gerne gemacht, es hat mir ja Spaß gemacht, aber wirtschaftlich ist das Geschäft einfach nicht mehr rentabel.“

Nötige Investitionen zu hoch
Bereits im vergangenen Herbst hat er den Entschluss gefasst, das Kaufhaus zu schließen. Die nötigen Investitionen würden nicht mehr dafürstehen: „Die Kühlgeräte sind schon so schwach, die hätten dringend getauscht werden müssen“, sagt Glanzer.

Gernot Flanzer öffnet die Türen seines Geschäfts am Samstag zum letzten Mal.
Gernot Flanzer öffnet die Türen seines Geschäfts am Samstag zum letzten Mal.(Bild: Kevin Geissler)
Zitat Icon

Das Kaufhaus macht mir Spaß, ich habe das gerne gemacht. Aber aus wirtschaftlicher Sicht ist es nicht mehr rentabel.

Gernot Glanzer

Stattdessen konzentriert er sich nun gänzlich auf den nebenher betriebenen Cateringservice: „Den habe ich gemeinsam mit dem ADEG von meinem Vorgänger übernommen und neu aufgestellt. Ich komme ja auch aus der Gastro. Es hat nur kurz gedauert, bis das Catering das Kaufhaus am Leben gehalten hat.“

Zum Leid der Teufenbacher verschwinden mit dem Nahversorger auch der dazugehörige Post-Partner sowie die Trafik aus dem Ort: „Die Kunden sind natürlich wehmütig“, sagt Glanzer.

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Gemeinde springt mit Einkaufsfahrten ein
Wenn es nach Bürgermeister Gottfried Sperl (FPÖ) geht, bleibt das aber nicht lange so: „Als Gemeinde sind wir sehr bemüht, einen Nachfolger zu finden, und es gibt auch schon Interessenten.“ Bis der Greißler aber wieder öffnet, springt die Gemeinde ein. Zweimal wöchentlich gibt es für nicht mobile Teufenbacher Einkaufsfahrten zum nächsten Markt.

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