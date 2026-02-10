Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Katschbergstraße

Untertauern wartet vergeblich auf Sanierung

Salzburg
10.02.2026 07:00
Links neben dem Zentrum von Untertauern verläuft die B99 nach Obertauern.
Links neben dem Zentrum von Untertauern verläuft die B99 nach Obertauern.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Die Katschbergstraße bröckelt vor sich hin und müsste dringend saniert werden, doch erst sind der Tauerntunnel und der Katschbergtunnel dran. In Untertauern in Salzburg wächst deshalb die Sorge vor dem Verkehr. 

0 Kommentare

Diese Straße hat auch schon bessere Zeiten gesehen, die B99, die von Radstadt über Obertauern in den Lungau führt, bröckelt. Sie soll daher saniert werden. „Es war von der Passhöhe bis zum Zehnerkar alles durchgeplant“, sagt Untertauerns Bürgermeister Johann Habersatter (ÖVP). Die Straße führt mitten durch seine Gemeinde, denn Obertauern gehört zur Hälfte zu Untertauern, die andere Hälfte gehört zu Tweng im Lungau.

Projekt wurde wegen zu hoher Kosten verschoben
Umgesetzt wurde allerdings laut Habersatter nur ein kleiner Teil, nämlich vom Friedhof bis zur Römerbrücke. Für den Rest waren bereits im Vorjahr 300.000 Euro im Budget eingeplant. „Im Jänner 2025 haben wir dann vom Land gehört, dass das Projekt nicht kommt, weil das Geld fehlt.“

Zitat Icon

Wir wissen zurzeit nicht, was der Stand ist. Bis jetzt wurde nur ein kleiner Teil umgesetzt. Im Budget haben wir die Sanierung auch heuer eingeplant. 

Johann Habersatter, Bürgermeister

Heuer sei die Sanierung zwar wieder in der Finanzplanung vorgesehen, vom Land haben sie aber noch nichts gehört. Nun bangt Habersatter um die Sanierung. Das Problem: Laut Bezirkshauptmannschaft darf die B99 nicht parallel zum Katschbergtunnel und Tauerntunnel saniert werden, sagt Habersatter.

Denn die Route durch Untertauern ist die Ausweichstrecke. Das ist ab Herbst 2027 für die Dauer von sechs Jahren geplant. Heißt für Habersatter: Sechs Jahre lang dürfte an der Straße nichts gemacht werden. Zugleich rechnet er mit massivem Ausweichverkehr.

Tauern- und Katschbergtunnel sollen jahrelang saniert werden.
Tauern- und Katschbergtunnel sollen jahrelang saniert werden.(Bild: Roland Holitzky)

Kein großer Ausweichverkehr?
Dem widerspricht ein Sprecher von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Laut Asfinag sei nicht mit großem Ausweichverkehr zu rechnen. Denn es sei trotz Sanierung jeweils eine Fahrspur pro Fahrtrichtung offen, zumal die Baustelle in den Sommerferien ohnehin pausiert werde.

Trotzdem macht sich Habersatter Sorgen. Denn schon jetzt sei spürbar, wenn es auf der Autobahn Stau gebe und viele Autos ausweichen: „Das ist auch gefährlich für die Fahrradfahrer, denn es gibt keinen Radweg.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
298.743 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.349 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
171.491 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf