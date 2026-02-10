Untertauern wartet vergeblich auf Sanierung

Diese Straße hat auch schon bessere Zeiten gesehen, die B99, die von Radstadt über Obertauern in den Lungau führt, bröckelt. Sie soll daher saniert werden. „Es war von der Passhöhe bis zum Zehnerkar alles durchgeplant“, sagt Untertauerns Bürgermeister Johann Habersatter (ÖVP). Die Straße führt mitten durch seine Gemeinde, denn Obertauern gehört zur Hälfte zu Untertauern, die andere Hälfte gehört zu Tweng im Lungau.