Zu viel Einsätze?

„Kein Spieler würde sich beschweren!“

Salzburg
09.02.2026 22:00
Bei Eisbullen und Jungbullen: Luca Auer.
Bei Eisbullen und Jungbullen: Luca Auer.
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Manuel Grill
Von Mathias Funk und Manuel Grill

Seit vielen Wochen tanzt Eisbulle Luca Auer auf zwei verschiedenen Hochzeiten. Der 21-jährige Stürmer geht nicht nur in der ICE Hockey League, sondern auch für die Juniors in der Alps Hockey League auf Torejagd. Und ist so oft dreimal pro Woche im Einsatz.

0 Kommentare

Das Eigengewächs fühlt sich dabei aber keineswegs gestresst: „Kein Eishockeyspieler würde sich über zu viele Spiele beschweren“, ist der Oberndorfer überzeugt und will von Doppelbelastung ebenso nicht viel wissen. Im Gegenteil: „Ich freue mich, dass ich oben und unten die Chance bekomme, mich zu entwickeln“, sagte er und blickt schon gespannt auf das Österreichische Finale der AHL gegen Zell.

Neo-Eisbär im Finale gegen die „Ex“
Wo der Bulls-Crack auf einen ehemaligen Weggefährten trifft: Devin Steffler. Der 25-jährige Verteidiger spielte zwischen 2020 und ’24 für das Farmteam, wechselte vor kurzem bekanntlich (erneut) in den Pinzgau. „Ich freue mich schon sehr auf dieses Duell. Ich habe lange dort gespielt, die Trainer kenn ich noch“, erklärte die Innsbruck-Leihgabe.

Zitat Icon

Wir wollen wieder den Titel holen!

Devin STEFFLER, Zeller Eisbären

Bild: GEPA

Die vergangenes Wochenende erstmals fürs heimische A-Nationalteam auflief: „Das war eine Ehre und super Erfahrung dabei zu sein.“ Die Ziele für die restliche Saison sind bei Steffler klar gesteckt: „Wir wollen wieder den Titel holen!“

