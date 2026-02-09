„Kein Spieler würde sich beschweren!“

Das Eigengewächs fühlt sich dabei aber keineswegs gestresst: „Kein Eishockeyspieler würde sich über zu viele Spiele beschweren“, ist der Oberndorfer überzeugt und will von Doppelbelastung ebenso nicht viel wissen. Im Gegenteil: „Ich freue mich, dass ich oben und unten die Chance bekomme, mich zu entwickeln“, sagte er und blickt schon gespannt auf das Österreichische Finale der AHL gegen Zell.