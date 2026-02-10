Ex-ÖSV-Talent wechselt in Fußball-Landesliga

Nach der Skikarriere läuft Noah Geihseder wieder auf dem Fußballfeld auf. Das gab der steirische Landesligist Schladming am Montagabend bekannt. Der 24-jährige Pongauer hatte erst vor kurzem seine Skier an den Nagel gehängt.
Ende Jänner war es Zeit, das Kapitel Skisport zu beenden. Noah Geihseder (SC Wagrain) beendete via Instagram seine Karriere. Seine größten Erfolge waren Platz 23 im Europacup-Riesentorlauf von Narvik (Nor) und Rang fünf im Junioren-WM-Super-G in St. Anton.
Seit Montag ist klar: Der Pongauer wechselt die Sportart. Künftig spielt er in der steirischen Fußball-Landesliga für den FC Schladming. Geihseder kickte bereits zuvor für den FC Ramsau, legte dann wegen seiner Skikarriere eine zweieinhalbjährige Pause ein. Jetzt greift er wieder an.
