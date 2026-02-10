Ex-ÖSV-Talent wechselt in Fußball-Landesliga

Seit Montag ist klar: Der Pongauer wechselt die Sportart. Künftig spielt er in der steirischen Fußball-Landesliga für den FC Schladming. Geihseder kickte bereits zuvor für den FC Ramsau, legte dann wegen seiner Skikarriere eine zweieinhalbjährige Pause ein. Jetzt greift er wieder an.