Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Lkw
1,86 Promille
Auf die Gegenfahrbahn geriet am Montagnachmittag ein 56-Jähriger mit seinem Auto auf der B311. Dabei kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw. Kein Wunder: Der Mann war stark alkoholisiert.
Der Pinzgauer war von Bruck kommend Richtung Taxenbach unterwegs. Im Ortsteil Hauserdorf geschah der Unfall. Infolge der Kollision lösten sich Fahrzeugteile, wodurch das Auto eines 46-jährigen Rumänen ebenfalls beschädigt wurde. Alle drei Beteiligten blieben unverletzt.
Der Unfallverursacher, der aus dem Pinzgau stammt, hatte 1,86 Promille Alkohol im Blut. Bei den beiden anderen Beteiligten verliefen die Alkoholtests negativ.
