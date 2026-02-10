Mauterndorf sucht Lösung für Senioren

„Bei den Finanzen geht es allen gleich“, sagt Bürgermeister Herbert Eßl (ÖVP; Bild rechts). Mauterndorf ist in den Ausgleich gerutscht. Die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden helfe aber beim Sparen. Und doch gibt es noch Verbesserungsbedarf. Bestes Beispiel: die Versorgung der älteren Generation. Eßl: „Wir haben im Lungau 15 Gemeinden und vier Seniorenheime.“ Einer der Standorte mit derzeit 48 Betten (Ausbaupläne für zwölf Betten) ist Mauterndorf. Einen Verband mit weiteren Gemeinden gibt es nicht. Sein Wunsch: „Ein Gesamtverband für den Lungau!“ Das soll auch für Standortgemeinden Finanzsicherheit bringen.